La Liga MX está llena de polémica

No sé por qué los medios que cubren el futbol de la Primera División están armando tremendo escándalo por la supuesta indebida inclusión de Federico Viñas en el duelo que le ganaron al Atlas el fin de semana 2-0, cuando ya saben que en la Liga MX puede suceder lo menos impensable.

Mire usted, si los directivos del máximo circuito, con el aval de los dueños de clubes, determinaron eliminar el ascenso y descenso a cambio de una millonaria multa, algo que no sucede en ningún país del mundo, ya lo que pase de aquí en adelante es intrascendente. El mitote se hizo grande por el hecho de que el equipo involucrado es el América, cuyo dueño maneja la televisora más importante a nivel mundial, y la competencia, que estila envidia, lo que desean es manchar su imagen.

En lo particular, estamos de acuerdo en que si los emplumados se equivocaron y el reglamento estipula que pierden los tres puntos, que se proceda bajo derecho, mas no por las presiones de las televisoras contreras. Sin embargo, volvemos a reiterar que en la Liga MX y en sus circuitos inferiores afiliados, que nos imaginamos se manejan con los mismos reglamentos, puede pasar cualquier cosa. Es más, le citaremos la irregularidad más reciente que sucedió en la Liga de Expansión, en donde al Atlético Morelia se le confirmó que estaba jugando con nueve jugadores de 23 años y mayores, cuando los permitidos son ocho y solo se le multó con 200 mil pesos, pero no en lo deportivo, porque de haberlo hecho, tendrían que quitarle 10 puntos y prácticamente estaba eliminado. Este martes la comisión disciplinaria dará un fallo para bien o para mal y cualquier resultado seguramente seguirá creando polémica, porque no se trata solo de un equipo, sino de la voraz guerra que tienen las televisoras para adueñarse de todo el futbol profesional de México. Esa es la gran verdad.

¡QUÉ TIEMPOS! El popular Enrique ‘Venado’ Milán, integrante del destacado cuadro de Costa Rica de los 70 en el futbol de Primera Fuerza, nos hizo llegar un video editado del choque por el título de campeones que sostuvieron contra Universitario en 1978 en el estadio Universitario. Sinceramente el video no es muy claro, porque en aquellos tiempos todavía no estaba la tecnología digital como en la actualidad. Y lo que realmente me dejó asombrado de esas imágenes es el ambientazo que se vivió en las llenas gradas del vetusto coso universitario, al igual que las bardas de la preparatoria Central al tope de gente. Así era la fiesta que se disfrutaba del circuito mayor en los tiempos pasados, la que se fue apagando conforme el futbol amateur le vino a dar cabida al profesionalismo. Dudamos y vemos muy remoto que una final de la Primera Fuerza del presente vaya a tener el impacto que tuvo en el pasado. ¡Qué tiempos tan bellos nos tocó vivir!

A DARLE. Esta tarde se juega el segundo duelo amistoso de la categoría Plus entre Chivas de Miguel Galindo y Naranjas del Lolo a partir de las 15:00 horas. La invitación se extiende para aquellos jugadores que ya van para los 64 años y quieran divertirse un rato, pues la intención es la de tratar de armar un cuadrangular. Enterados.

REFLEXIÓN: Cuando la vida te ponga de rodillas, no finjas que te atas los zapatos... Levántate y haz tu mejor esfuerzo por seguir de pie en tu camino.