La Liga MX virtual es buen entretenimiento

Por los cerca de 8 millones de seguidores que destaca en su página, esto quiere decir que la naciente Liga Virtual de Futbol MX se ha convertido en estos momentos de crisis sanitaria en un buen espacio de entretenimiento.

Ya se jugaron las dos primeras jornadas de este circuito cibernético en el que participan los 18 equipos de la Primera División nacional.

Los controles de las contiendas rivales son manejados por un jugador de cada plantel y se trata de partidos oficiales, que buscan apegarse a la mayor realidad posible.

Qué bueno que la Federación Mexicana de Futbol tuvo el acierto de brindarle otra opción de diversión a los aficionados que gustan ver los cotejos de liga profesional mexicana y estamos seguros que su mayor audiencia la conforman los niños, jóvenes y adultos contemporáneos.

No dudamos que habrá también rucos de los tiempos de antes, de esos sesentones, que les gustará el futbol virtual, pero en lo particular soy de esa camada que no me gustan y prefiero ver de nueva cuenta partidos repetidos en vivo del fut Azteca y otros países.

Así es, formamos parte de esa última generación de seres humanos que nos tocó disfrutar de los juegos de las canicas, yoyo, balero y trompo. De esos que jugamos a las cascaritas de futbol en las calles empedradas con porterías de piedra o al beisbol con el palo de escoba y pelota de hule con tres bases. De esos que teníamos el gusto de convivir con los amigos por buen rato, sin necesidad de tener que estar pegado a un celular como hoy pasa.

Sí, nos quedamos mejor con los tiempos de antes y que las nuevas generaciones sigan disfrutando de los juegos virtuales de la Liga MX.

FRENO. En muy mal momento le pegó el coronavirus al deporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya que este parón de actividades le impidió que su programa playero de Semana Santa llegara a su primer cuarto de siglo.

En efecto, pues el programa deportivo comandado por el movido promotor Gonzalo “Chino” Pérez inició en Semana Mayor de 1995, estando como director de la institución Armando Páez Castaños.

Nos consta del éxito de este proyecto, ya que en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de cubrir finales del futbol playero en Ponce, sindicatura de Eldorado.

Pero ahí quedan plasmados los 24 años de manera ininterrumpida en que se llevaron a cabo los juegos deportivos y recreativos de la SSPyTM tanto en las playas y balnearios en el municipio de Culiacán.

Ya veremos si para el siguiente año las condiciones son mejores para reactivar este programa que tan buenos beneficios le brinda a toda la comunidad.

REFLEXIÓN. La adversidad tiene el don de despertar talentos, que en la comodidad hubieran permanecido dormidos.