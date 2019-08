La Máquina Celeste va de nuevo a pique

Luego de las dos últimas actuaciones que ha dado el Cruz Azul ante Puebla con el que no perdió de milagro y Tijuana que los derrotó la noche del pasado miércoles 3-2, es evidente que el once dirigido por Pedro Caixinha va de nuevo en plena debacle en el torneo mexicano de la Primera División Nacional. No es posible que con tan buena plantilla que tiene este equipo, uno de los llamados grandes del balompié azteca juegue tan feo y sea tan inefectivo en la cancha, motivos que lo tienen ya fuera de los primeros ocho lugares y con un futuro nada promisorio. Lo peor es de que su técnico Pedro Caixinha, ya con cuatro torneos dirigiendo a los celestes, no se dé cuenta de la poca productividad que tiene el plantel y si sigue jugando de la misma manera, lo único a lo que puede aspirar es a su boleto a la liguilla, porque para ser campeón se ve muy lejano. Ante Xolos sucumbió en el último minuto de juego en un claro yerro defensivo que fue aprovechado por el Cubo Torres; sin embargo, su irregular accionar a lo largo de los 90 minutos es lo que más se le critica. El próximo sábado, Cruz Azul se enfrenta al Guadalajara y si el resultado es negativo, sentimos que el destino de Caixinha quedará sellado y la directiva que lo ha aguantado tanto tiempo sin dar buenos resultados le dará la gracias y buscará una mejor opción en el banquillo.

Polémica. Cuando pensamos que la Liga Platino Plus del miércoles se iba a perfilar para tener un cierre tranquilo, luego de ser eliminado en la fase de cuartos el equipo de Maco por abandonar la cancha en el juego de ida, resulta que la cosa se tornó color de hormiga, ya que en la ronda de vuelta se presentó otro caso que seguramente levantará polémica en la reunión semanal. Resulta que el hecho se dio en el duelo entre los equipos de Club Verdes y Deportivo Che Guevara que terminó empatado en el tiempo normal 0-0 y con ese resultado los dos cuadros ya calificaban automáticamente a la semifinal , ya que en el otro choque entre Chivas y Pumas los primeros golearon 5-1. Pero la polémica se dio cuando en los tiros penales para definir quién avanzaba como ganador y mejor perdedor, Club Verdes tras lanzar su tercer disparo y con ventaja de 3-1 sobre los deportivos, se negó a tirar el cuarto y quinto penal. Por lo tanto, en la junta del próximo lunes la directiva deberá analizar el caso y determinar si Club Verdes pierde el partido, queda eliminado como lo hicieron con Maco, se lanzan los penales pendientes o bien avanza como mejor perdedor. Lo que sí podemos adelantar es de que supuestamente en los acuerdos internos viene establecido que para definir al ganador en penales en liguilla se iban tirar cinco disparos. El otro punto que está muy claro es de que el empate de 0-0 en el juego de vuelta entre Verdes y Che Guevara calificaba automáticamente a los dos, por lo cual creemos que la sanción más drástica que podrían sufrir los Verdes es ser el mejor perdedor, mas no quedar fuera de la semifinal. Y como dice el campeón JC Chávez en las funciones sabatinas de TV Azteca, “hay tiro Carlitos, hay tiro”.

Condolencias. Son las que los integrantes de la Liga de la Careada de los Jueves y los viajeros de la gira anual Culiacán-Phoenix-Las Vegas le mandan con toda sinceridad a su compañero y excelente amigo Jesús Arturo González Carrera por el lamentable fallecimiento de su padre, don Fidencio González Cebreros. Don Fidencio es velado en la funeraria San Martín Montebello y hoy a las 9 de la mañana le realizarán una misa de cuerpo presente y luego sus restos serán depositados para que encuentren descanso eterno en el parque San Martín. Amigo, Arturo, te reiteramos nuestro más sentido pésame y lo extendemos a toda tu familia. Descanse en paz don Fidencio González.