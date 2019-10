La Máquina, obligada a pitar hoy ante América

El llamado clásico joven del futbol mexicano entre Cruz Azul y América acapara para hoy la actividad de la jornada 13 y para la Máquina Celeste no hay de otra más que la de conseguir el triunfo, pues de lo contrario sentimos que va directo a la eliminación. Ni la llegada del nuevo técnico Robert Dante Siboldi ha servido para que el futbol que practica Cruz Azul sea más explosivo y efectivo. Sigue mostrando muchos altibajos a lo largo de los 90 minutos y así es muy complicado que pueda conseguir resultados positivos.

Para esta tarde la tarea no se presenta sencilla, ya que deberá enfrentar a un América que a pesar de tantos jugadores lesionados se sigue viendo en la cancha. La buena posición que tiene en la clasificación general le permite llegar al clásico sin tanta presión como la que existe en los celestes y eso puede ser un aliado a su favor. Además, ya es tiempo de que la Máquina con su nuevo entrenador consiga un triunfo contundente con base a un buen accionar, porque hasta ahorita lo único que presenta de bueno es el trofeo que logró en el torneo patito que organizó la MLS de los Estados Unidos al vencer a Tigres.

En suma, Cruz Azul se juega la vida esta tarde ante el América y ojalá que brinden su mejor encuentro, porque ya es tiempo de que sus miles de aficionados vuelvan a tener una grata satisfacción.

Mal augurio. La goleada de 4-1 que recibió el once de Maco-Tirso Manjarrez ante Chivas-Chicali en el inicio del Torneo Clausura Plus de los Miércoles refleja que los dirigidos por el popular Dolores “Oh Lolo” Ibarra Bernal sufrirán en serio en la presente temporada. El principal problema a resolver por los bodegueros es sustituir a los jugadores que abandonaron al equipo, pues de no suceder así, será muy difícil que Maco pueda sumar puntos a lo largo del calendario regular. Eso sí, pese a tan mal arranque sus integrantes tomaron el revés con calma, esperando que para el desafío de la próxima semana el panorama sea muy diferente.

No paran. Los jugadores veteranos de 60 y 65 años de El Cubilete y Guasave no bajan su ritmo para seguir practicando el futbol a donde los inviten, ya que nos enteramos de que ya se están alistando los dos cuadros para tomar parte en los campeonatos nacionales de Platino y Plus que se llevarán a cabo del 18 al 23 de noviembre en las ciudades de Ensenada y Tijuana. Al parecer los dos seleccionados se reforzaron con elementos de Culiacán. En la Platino van Miguel Ángel “Macoya” Aguilera, Rafael “Grande” Avendaño y Antonio Pérez. En la Platino, Salvador “Chavita” Valle, Antonio “Toñito” Ontiveros, Gamaliel Pío y Alfredo “Cornetas” Osuna.

Gran saludo. Es el que le mandamos a todos los Franciscos o Panchos, futbolistas o no, quienes el día de ayer celebraron su día o cumpleaños. De manera especial se lo dedicamos a mi compadre Francisco “Frank” Quintero, el rey de la tijera, a quien tenemos mucho sin ver, al popular Francisco “Toka” Hernández, quien el pasado jueves se festejó en los campos de Sagarpa con la raza de los equipos Banquetes Lolis y Deportivo Aurelio Gastélum y al reconocido cronista de la ciudad de Culiacán, Francisco Padilla Beltrán.