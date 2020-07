La Máquina pita y pita muy fuerte

De forma contundente, el Cruz Azul le tapó la boca a sus detractores que clamaban que el comité organizador de la Copa por México los eliminara de la competencia por sus casos de COVID-19 y resulta que ya se convirtió en el primer finalista. Sí, señores, la Máquina Celeste sigue pitando muy fuerte e ilusionando más cada día que pasa a sus cientos de aficionados, luego de eliminar la pasada noche del miércoles a los Tigres en serie de penales, luego de empatar 1-1 en los tiempos normales. Además , los celestes consiguieron su boleto en calidad de invictos, con tres triunfos y un empate. Sin embargo, debemos reconocer que no fue nada sencillo para los dirigidos por Robert Dante Siboldi, ya que tuvieron que empatar el marcador en la recta final y ganar en la serie de penales gracias a dos buenas atajadas de su joven portero Andrés Gudiño, quien ya está por encima de Sebastián Jurado, considerado la gran promesa del futbol mexicano. Una calificación justa de los celestes en este torneo de minitemporada, ya que ha mostrado un accionar muy parejo, es decir, no ha perdido la inercia del buen futbol que jugó en la cortada edición pasada y se ha visto fortalecido con la llegada de interesantes jóvenes. Por ello y muy aparte de que gane o no la Copa por México, si Cruz Azul llega a consolidar su accionar, no dudamos de que será uno de los protagonistas del nuevo campeonato que arrancará la siguiente semana. En cuanto a los Tigres, podemos señalar que la causa de su eliminación ante la Máquina es la falta de ambición de su cuerpo técnico y jugadores para aniquilar a sus adversarios con el potencial ofensivo que tiene. Creen que marcando un gol y defenderlo a como se pueda les alcanzará para salir avantes, pero ya ven que Cruz Azul fue más listo, ya que en los últimos minutos mandó a la cancha a tres jugadores muy rápidos y la madura defensiva felina no pudo aguantar su empuje. Por eso no nos cabe en la cabeza que esos jugadores tan dizque profesionales no lo demuestren en la cancha, sobre todo para que compensen el gran respaldo de su directiva que gastó un dineral para llevarlos de Monterrey a los estadios de Guadalajara y CU en la Ciudad de México en vuelos charter. Un lujo que no pueden darse ni clubes del futbol europeo. Y sigo insistiendo que Tigres solo es un equipo poderoso y con arrastre nada más en su ciudad y todavía le faltan espolones para que se les considere entre los grandes de México.

BONITO COLOR. El balance negativo de la pandemia es contundente por las miles de pérdidas humanas y el gran daño que ha sufrido la economía mundial, pero paradójicamente este mismo mal ha servido para ayudar a que mejore el medio ambiente, la flora y fauna.

Le citaremos un ejemplo casero y se trata de lo bonito que se ve el pasto verde natural de las canchas de futbol del estadio universitario, el de colonia Pemex y unidad deportiva de Sagarpa. Hemos pasado por cada una de ellas y su excelente estado obedece en parte al mantenimiento que recibe y mucho tiene que ver el hecho a que debido a la pandemia no reciben tanta carrilla a lo largo de la semana. Seguramente cuando todo vuelva a la normalidad y se reactive el futbol en Culiacán, ese bonito color verde de los citados campos desaparecerá en corto tiempo. Por lo pronto hay que disfrutar de la excelente imagen que nos ofrecen.

REFLEXIÓN: Hay dos grandes días en la vida de cada individuo... El día que nace y el día que descubre el porqué.