La Mayor y Sub-23 sufren mismo mal

Nos ha tocado ver los dos últimos juegos de preparación de la selección nacional sub 23, que se alista para tomar parte en los juegos olímpicos de Tokio y por ende podemos afirmar que comparten el mismo mal con el equipo mayor: Falta de contundencia.

En su primer encuentro contra Rumania de su misma categoría, tuvo que entrar el culichi Jesús Angulo para anotar el gol de la diferencia. En su segundo cotejo, tuvieron abajo 1-0 los primeros 89 minutos, pero su rival le igualó en tiempo de reposición con un penal muy dudoso.

Su centro delantero José Juan Macías en la primera contienda no se notó nada en los 90 minutos y frente a los saudis, el técnico Jaime Lózano, lo metió al juego al minuto 89. La verdad y pese a sus grandes cualidades Macías anda en un nivel muy bajo y si no mejora antes de iniciar los olímpicos, podría perder la titularidad con el Tri y mucho menos llegar al futbol de Europa.

En la selección mayor andan por el mismo estilo, ya que en la semifinal de la liga de naciones contra Costa Rica, el técnico Gerardo Martino mandó de inicio de centro delantero a Henry Martin y en el segundo tiempo lo suplió por Alan Pulido, pero ninguno de los dos pesó, motivo por el cual para la final que perdieron contra Estados Unidos, ya ninguno de los dos fue titular.

Cierto, el partido terminó empatado 2-2 y los norteamericanos ganaron 3-2 en tiempos extras, pero ni Henry ni Pulido anotaron. Ante dicho panorama, los medios ya aseveran que el cuerpo técnico de la mayor pretende convocar a Rogelio Funes Mori ya naturalizado mexicano para tratar de encontrar al eje de ataque idóneo para el equipo, aunque todos sabemos que dicho sitio le corresponde a Raúl Jiménez, quien todavía se encuentra en proceso de rehabilitación.

También se insiste en que debería ser llamado al tricolor Javier Hernández goleador histórico, lo que no vemos nada mal, sin embargo, es evidente que no es nada cordial la relación entre Martino y el Chicharito.

Y entonces viene la gran interrogante, ¿quién será el centro delantero que reforzará a México para los juegos olímpicos?

ACUERDO. La directiva y delegados del torneo de los 60 y más de los jueves sostuvieron su primera reunión y el primer acuerdo que tomaron es que no dejaran participar a ningún jugador que no se haya vacunado contra el covid-19. Nos parece una acertada medida, porque así se sentirán más seguros los que están dentro de la cancha. Por lo tanto invitamos a todos los chavorrucos de 60 que no se han vacunado, para que lo hagan y puedan seguir tirando polilla en la cancha.

UNA MANITA. La popular vendedora de los campos de Sagarpa, María Concepción Arredondo, salió muy bien de la operación que le realizaron, pero ahora necesita del apoyo de toda la raza futbolera para poder cubrir los gastos de su recuperación en casa.

Como en anteriores llamados, plebones hay que ayudar a la María cuando menos con un bote de cheve que vale 15 pesitos. A continuación le proporcionamos su número de cuenta de Bancoppel: 41 69 1603 8136 0628.

REFLEXIÓN: Siempre será difícil vencer a una persona que no se da por vencida.

