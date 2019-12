La Plus del miércoles pone el mal ejemplo

Todo lo bueno que había ganado la naciente categoría Plus del miércoles, con el mejoramiento de sus premiaciones y mejor organización, se vino a tierra, luego de la decisión arbitraria, prepotente y ventajista que adoptaron los delegados y directiva de dicho circuito, de presionar al débil equipo de Maco-Tirso Manjarrez para que abandonara el circuito y no pudiera enfrentar la liguillla del torneo de verano que inicia hoy. Según la filosofía de dicho certamen, nació con la intención de que fuera de pura convivencia en la que pudieran participar todos aquellos jugadores que ya no tenían cabida en la división de los 60 y Más, pero al parecer estos buenos deseos se les olvidaron por completo a los representantes de los clubes en la reunión del lunes pasado, tras negarle a Maco que pudiera seguir utilizando en la liguilla a los jugadores Javier Maldonado y Juan Rivera, que cuando menos cumplen con el requisito de la edad. Y es aquí en este punto en el que no entendemos el proceder del torneo que preside Gilberto Almanza, porque para que rayos le dieron cabida a los futbolistas antes citados, si para antes de iniciar la liguilla los iban a objetar y negarles el derecho de seguir jugando con Maco. Nos consta, porque hemos estado presentes en la cancha, que uno de los cuadros más débiles del torneo veraniego de la Plus del miércoles es Maco, pues cuenta con una plantilla de bajo nivel competitivo y muy reducida, por ello fueron más las derrotas que triunfos que conquistó. En el caso de otros clubes, como la UAS y Club Verdes, que han disputado las dos últimas finales con triunfo para los universitarios, son poseedores de mejores planteles y no tienen la menor necesidad de seguir agregando más jugadores.

Insistimos, lo más lamentable de este caso es la forma tan parcial de los delegados de mover los acuerdos a su antojo y no propiciar la convivencia de la que tanto debe prevalecer en la Liga, precepto principal que obligó a su nacimiento en los campos de Sagarpa. En cuanto a la decisión de Dolores Ibarra, delegado de Maco, de retirar el equipo, la consideramos prudente, porque no es posible enfrentar una liguilla con tanta desventaja, aunque seguramente los delegados y directiva mantendrán su firme postura que su decisión fue la correcta. Ni hablar, la liga es de ellos y la manejan como quieren, eso sí, poniendo al frente, quien es el más caballo para ganar títulos y al último la convivencia y recreación.

Arranca. Esta noche se pone en marcha la fase semifinal de la Primera División Nacional de México, con el duelo que sostendrán los cuadros de Rayados del Monterrey y Rayos del Necaxa. Los electricistas jugarán en calidad de visitantes, y el primer objetivo es el de cuando menos impedir que los Rayados exploten esa ofensiva que aniquiló en los primeros 90 minutos al líder Santos en la ronda pasada. La tarea no luce nada fácil para los Rayos, porque su rival ya se embaló, pero también hay que reconocer que los dirigidos por Guillermo Vázquez también mostraron su grandeza ante Querétaro.

El día de mañana se redondeará la jornada de ida, con el match que protagonizarán las escuadras de las Águilas del América y Morelia. En lo particular, sentimos que será una serie espectacular por la forma en que han jugado los michoacanos y por la gran actuación que brindaron los emplumados frente a Tigres.

Reflexión: Tu vida irá hacia adelante, cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás.