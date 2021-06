La UPSL, a punto de iniciar campaña

La United Premier Soccer League es una liga profesional de futbol de los Estados Unidos de Norteamérica, pero de un nivel inferior al de la MLS y la cual ya se extendió a nuestro territorio mexicano con gran fuerza, pues para su primera temporada contará con más de 50 equipos, divididos en cuatro regiones.

A diferencia de la fracasada Liga de Balompié Mexicano que no contaba con el aval de la Federación Mexicana de Futbol, la UPSL sí es reconocida por la FIFA y Zona de Concacaf.

El otro punto a favor de este naciente circuito que vendrá a ser la competencia de la Liga de Expansión, es que sus responsables decidieron arrancar el torneo hasta que se les permita tener afición en los estadios.

Como todo nuevo torneo, tendrá sus pros y contras. De lo positivo es de que se trata de una buena alternativa para aquellos jugadores que quedaron fuera de LBM y Liga de Expansión, aunado a que los mejores equipos tendrán el derecho de enfrentarse a sus similares de Estados Unidos y con la posibilidad de que sean contratados por clubes de la MLS. Incluso al campeón se le entregará un jugoso premio en efectivo.

La parte negativa y que va contra los propios futbolistas, es que los clubes no están obligados a pagarles un sueldo, sino solo darles alimentación y hospedaje en caso de que no radiquen en la misma sede del conjunto.

Si es cierto esto último, los interesados deben pensarlo muy seriamente para ver si se animan a participar en la UPSL de México y sobre todo aquellos que ya están casados y con hijos.

Pero de que dicho circuito, el que todavía tiene muy poca difusión en los programas deportivos, luce interesante, de eso no queda la menor duda. Sin embargo, la única manera de saber si funcionará o no es cuando comience a rodar el balón.

Y también creemos que es una lástima que los empresarios de Culiacán no se hayan interesado por incluir a un cuadro en la UPSL, máxime que desde que se abolió el ascenso y descenso en la Liga MX, los Dorados de Sinaloa dejaron de ser un atractivo para los aficionados culichis.

CERROJAZO. Este sábado en el campo pesquero de Dautillos se bajará el telón de la temporada 2021 de la Liga Interpesquera, cuando los de casa reciban a Lobos del Mar de El Castillo 79 en el juego definitivo de la serie final. Toda una fiesta se espera en dicho lugar, si recordamos que en el duelo de ida celebrado en El Castillo la semana anterior y que terminó empatado a dos, asistieron más de dos mil aficionados a la cancha.

Esto quiere decir que si el pueblo de Dautillos apoya a su equipo, la entrada estará al mismo pelo. La contienda arrancará a las 15:00 horas.

BOXEO. El popular portero Miguel Bernal que defiende los colores de Gourmet Soccer en el torneo de los 60 y más, anda con más nervios que la carne machaca que vende Nazario en Sagarpa, ya que su hijo Israel Bernal buscará conquistar su cuarta victoria en fila como boxeador profesional. La función se realizará esta noche en las instalaciones de la televisora TVP y Bernal combatirá en peso mediano. Mucha suerte para tu retoño, mi buen amigo Mike.

