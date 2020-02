La cabeza de Tena está en serio peligro

Somos de la idea de que sería injusto que la directiva de Chivas le cortara la cabeza a su director técnico Luis Fernando Tena, pero también es un hecho que en un club profesional si las cosas no marchan bien, el primero que paga las consecuencias es el entrenador.

En estos momentos el Flaco Tena y Guadalajara pasan por una complicada situación en la Liga MX, debido a los pocos puntos que suma a pesar de la gran inversión que realizaron en la contratación de refuerzos para la presente temporada.

Lamentablemente hasta el momento ninguna de las adquisiciones ha podido ser diferencia y lo peor es de que hay jugadores que todavía no saben lo que significa vestir la playera de Chivas, que no sienten pasión, no sufren las derrotas y de inmediato se van a trasnochar y divertirse como el reciente caso de Cristian Calderon.

Vemos que Tena le sigue buscando para que exploten los refuerzos y el equipo funcione mejor, porque si esto no ocurre pronto, los días de Tena están contados, maxine que en Argentina ya manejan el nombre de Gustavo Alfaro exentrenador del Boca para llegar al banquillo del rebaño sagrado.

GRILLA. Es la que se espera en la reunión semanal de la Liga Diamante, ya que la directiva deberá dar a conocer de manera oficial el falló de la protesta de Grupo Fiscal contra Costa Rica, ya que supuestamente en la banca de los Cañeros estuvo Ricardo Galindo quien estaba castigado.

Lo curioso es que en las estadísticas del torneo ya están sumados a favor de GFC los tres puntos, cuando todavía no se reúnen delegados y directiva. Por lo tanto si se ratifica lo ante citado, esto quiere decir que la directiva se careo antes con el silbante de dicho cotejo y le afirmó que Galindo si estuvo en la banca. Estaremos al pendiente.

SUERTE. Es lo menos que le podemos desear a los Dorados que está noche van por su pase a la semifinal del torneo de Copa al visitar a Bravos en Ciudad Juárez.

El panorama no luce nada claro para el Gran Pez, pero si ya cristalizó la primera sorpresa ante Chivas y debe ir a buscar la segunda la noche de hoy.

Porque a cómo está de mal el equipo en la Liga de Ascenso tiene todo que ganar y nada que perder, de tal forma que los jugadores que sean mandados a la cancha deben desempeñarse con su mejor actitud y sin presiones.

Lo cierto es, de que Juárez pasa por un excelente momento y por ser local es marcado favorito para salir avante. S’i, es todo un reto para el once sinaloense.

