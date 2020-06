La crisis le abre las puertas al DT joven

Ciertamente la pandemia que se vive a nivel mundial ha perjudicado seriamente la economía en sus distintas áreas, una de ellas en particular es el futbol profesional. Pero curiosamente a pesar de todos los alocados cambios que se han dado en México, como la desaparición de la Liga de Ascenso, la llegada de la liga de formación y hasta la implementación de un nuevo sistema de competencia que permitirá que califiquen a la liguilla 12 de los 18 clubes de la Primera División, debemos reconocer que la crisis también ha servido de algo positivo. Se preguntarán ustedes ¿dónde está lo bueno?, en nuestra opinión particular lo vemos en el hecho de que al reducirse los presupuestos de los equipos, por las pérdidas económicas tan cuantiosas que han sufrido en los tres meses de paro, ha obligado a algunos clubes a contratar a técnicos mexicanos jóvenes que no le sangrarán tanto sus finanzas, en una apuesta muy arriesgada, pero que se justifica.

Por ejemplo, Mazatlán FC decidió rifársela con Juan Francisco Palencia, quien como jugador profesional demostró su calidad y logró importantes distinciones personales y colectivas.

Sin embargo, en su corta faceta como entrenador que inició en el año del 2015 ha pasado sin pena ni gloria.

Otro joven técnico y todavía más novel es Álex Diego, jugó para varios equipos en la Primera División y en el Ascenso y apenas el año pasado inició su labor de entrenador con el Atlante. Pues resulta que este mismo será el técnico del Querétaro, cuya franquicia fue adquirida por los Potros de Hierro. Es obvio que los directivos de ambos conjuntos se hicieron de los servicios de estos dos técnicos mexicanos con la intención de no pagarle una fortuna a un timonel consolidado, ya sea nacional o extranjero, porque los tiempos actuales no lo permiten y aunado al hecho de que al abolirse el descenso por los próximos cinco años, no es tan exigente la presión.

Eso sí, Palencia y Diego tendrán como principal objetivo, cuando menos, de meterse a la liguilla entre alguno de los 12 lugares y tratar de no quedar ubicados entre los sitios del 16 al 18 de la tabla general, tras terminar el rol regular, pues de no hacerlo su club deberá cubrir una multa de 70 millones de pesos, que al estilo de López Obrador, presidente de México, se canalizará a los más pobres (Liga de Expansión). Si no fuera la situación antes descrita, dudamos de que ni Palencia o Diego habrían recibido la oportunidad de dirigir en la máxima categoría. ¿O usted cree que cuadros de la categoría de América, Chivas o Tigres, se animarían a arriesgarse con un técnico joven y de bajo perfil? Ahí se lo dejamos de tarea para que saque usted sus propias conclusiones.

UNO MÁS. De esa larga lista de los destacados jugadores de la vieja guardia al gran Juan Manuel Altamirano Quintero, un tremendo defensor de los 70 y quien lamentablemente dejó de existir el miércoles pasado. Apodado el Conejo, Altamirano brilló con los equipos de la Sección 106 y Costa Rica en el futbol de primera fuerza. Ya en su etapa de veterano y debido a una lesión en la rodilla tuvo que cambiar su posición de defensor a portero y ahí también sabía realizar muy bien su función. Altamirano era el hermano mayor de Ignacio “Morro” Altamirano, otro tremendo cañonero y que todavía sigue activo en la categoría Ultra Plus. El día de ayer recibió cristiana sepultura el Conejo Altamirano y deseamos que toda su familia encuentre pronta resignación.

APOYO. De nueva cuenta apelamos a la buena bondad de la raza futbolera de Culiacán para que ayuden económicamente con lo que sea su voluntad al destacado jugador de la categoría Oro, Reyes Ontamucha. El mencionado sigue batallando con una enfermedad viral que lo obliga usar a diario oxígeno. Si puede echarle la mano, ahí le mandamos la siguiente cuenta de Banamex: 5256 7823 5010 8398. Su esposa, Emma Jazmín González Rodríguez.