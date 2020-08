La femenil cuando menos ya tiene TV

Si la presente temporada de la Liga MX varonil en dos jornadas disputadas continúa recibiendo no muy buenas críticas de los medios de comunicación por los contagios de COVID-19 que se siguen presentando, pese al protocolo sanitario y a la buena cantidad de dinero que le invierten a ese rubro, ahora falta ver cómo van a tratar a la rama femenil y liga de expansión que están por iniciar y cuyos recursos son más limitados y son avalados por la Federación Mexicana de Futbol. En la máxima división siguen apareciendo los contagios entre los jugadores de varios clubes y apenas van dos fechas consumidas y hay quienes aseguran que no debió reactivarse el futbol en tiempo de crisis sanitaria, pero también ya urgía darle vida a la industria de este negocio que le da de comer a decenas de familias. En el caso de la liga femenil MX, sabemos que su temporada iniciará la próxima semana y deberá cumplir con el protocolo que se sigue en la categoría varonil. La buena noticia para este circuito es de que cuando menos ya amarró el contrato para que les transmitan sus juegos por cadenas de pago y desde luego los choques serán en familia, algo que ya es común en este circuito, pues son contadas las plazas en las que va mucho público. Por lo que respecta a la nueva Liga de Expansión, aquí el panorama luce más complicado para su inicio del próximo 18 de agosto, debido a que la mayoría de los equipos no han podido jugar un solo partido de preparación por no presentar los resultados de pruebas COVID de sus jugadores. Además, en esta división ya se adelantó que por su menor presupuesto, solo se harán exámenes cada tercera semana y no en una, como se hace en la Primera División. La otra bronca que le falta resolver a la Liga de Expansión es lo referente a la firma de contratos con las televisoras y ver qué días jugarán, pues ya se sabe que el máximo circuito les acaparó desde jueves a lunes. Reiteramos, si el panorama no es tan halagador en la Primera División que cuenta con un enorme presupuesto, qué se puede esperar en la Liga de Expansión y femenil que trabajan con las migajas que les da la Federación Mexicana de Futbol.

LUTO. La liga municipal de futbol categoría Oro se vistió de negro, por el lamentable fallecimiento de Juan Luis Carrera Escalante, quien jugó para el equipo de Aguaruto. Al futbolista de 53 años no le alcanzó su fortaleza física para superar al letal virus. Descanse en paz y nuestras sentidas condolencias para toda su familia.

También extendemos nuestro pésame para la familia del buen amigo Jesús Ricardo Hernández que falleció el día de ayer. El mencionado no formaba parte del medio futbolero, pero lo conocimos y tratamos por medio de las convivencias sociales. Sin duda un gran tipo. Dios lo tenga en su santa gloria.

GRAN ABRAZO. Es el que le mandamos a la raza brava y futbolera del Gera’s Bar y de paso agradecerles su gentil invitación, la que no hemos podido hacer efectiva por asuntos familiares. Pero les prometo a Gerardo “Lagarto” Ocampo, Alejandro “Alejo” López Borrego, Daniel “Dani Boy” Martínez, Raymundo “Chachazo” Padilla y Ricardo “Rikirrín” González, que en cuanto tenga un espacio libre, ahí les caeré en su madriguera. Claro que sí, mis buenos amigos.

REFLEXIÓN: El hombre debe estar en continuo aprendizaje. Porque el creer que lo sabe todo es de ignorantes.