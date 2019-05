La hija de Patiño necesita donadores de sangre

Vamos a iniciar nuestra entrega de hoy con un servicio social que nos pidió nuestro buen amigo Adrián Patiño Armenta, americanista de hueso colorado y pionero del torneo de futbol de la Careada de los Jueves, solicitando la colaboración de toda la raza futbolera de Culiacán para que donen sangre A negativo o bien O negativo que necesita su hija, Ivonne Lizette, para ser intervenida quirúrgicamente el próximo día 27 de mayo en la clínica del IMSS.

Sabemos de antemano que en el caso de los jugadores que conforman el circuito juevero es difícil que puedan ser donantes por su edad y los problemas físicos que atañen a una persona que rebasa los 50 años; sin embargo, la mayoría de ellos tienen hijos sanos o parientes que podrían aportar su granito de arena a favor de la hija de Patiño.

Los interesados pueden presentarse ese mismo día en el laboratorio del IMSS muy temprano para que les hagan la prueba y ver si pueden ser aptos para donar. De antemano, Adrián Patiño y su familia se lo agradecerán profundamente, ya que su hija, Ivonne Lizette, requiere ser operada para salir del problema que afecta su salud.

Primer round. Los primeros 90 minutos de la serie semifinal del torneo mexicano se juegan esta noche en las canchas del estadio BBVA, en el cual los Rayados del Monterrey reciben en otro clásico norteño a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Muy pronto le llegó de nuevo la oportunidad a los felinos de cobrarse una dulce venganza, luego de esa dolorosa derrota en la pasada final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Por lo tenso que suelen resultar estos cotejos, se espera un juego muy cerrado y no creemos que se den muchos goles y el escenario quedará listo para que se defina al finalista hasta el próximo sábado en la casa de los felinos.

La otra llave entre América y Panzas Verdes del León se tuvo que posponer para esta noche, debido a la alta contaminación que se registró ayer en toda la zona de la Ciudad de México. Sin duda, toda una prueba de fuego para los Panzas Verdes que han tenido una temporada de ensueño, la que tratarán de rubricar con su pase a la final y de paso destronar al actual campeón .

La tarea no luce nada a modo para el León, pero los del bajío deben seguir mostrando su bonito juego y contundencia ofensiva.

Reiteramos muy aparte de quienes sean los vencedores, como aficionados deseamos que se vivan dos buenos espectáculos deportivos en la cancha y cuando menos, por lo que ha mostrado el León, no debe por ningún modo cambiar su estilo ante tan complicado oponente.

Acción. Hoy se juega la segunda jornada del Torneo Plus de los Miércoles en los campos de Sagarpa. Los tres duelos inician a las 15:00 horas. Club Verdes vs. Pumas (3), UAS-Monte Alto vs. ADM (4) y Maco Bodega-Pochole vs. Chivas (5).