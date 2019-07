La justicia deportiva se hizo presente el domingo

La justicia deportiva imperó en la jornada de finales del domingo pasado, ya que la selecciones de México, Brasil y Estados Unidos hicieron valer su condición de favoritos en los torneos de la Copa Oro, Copa América y Mundial femenil. Quizá al que le costó un poco más de trabajo salir con los brazos en alto fue al cuadro azteca debido a que los ‘gringos’ fallaron las claras oportunidades de gol que tuvieron en la primera mitad y luego en el complemento el tricolor mejoró para marcar el tanto de la diferencia.

Es decir, se trató de un encuentro muy parejo, acorde a la rivalidad que tienen estos dos representativos en el área de Concacaf. Fue el onceavo título para los aztecas de la Copa Oro que lo ratifica como el mejor de su zona, pero que tampoco es como para colocarlo entre los grandes del balompié mundial. Esto es apenas el inicio de un largo proceso que se puede calificar de muy bueno y que deberá consolidarse en el próximo mundial programado en Catar. Insistimos, Estados Unidos tuvo todo a su favor para tomar una buena ventaja de hasta 2-0 en la primera mitad. En el segundo tiempo México se adueñó del medio campo y comenzó a apretar más a su rival, hasta que llegó esa gran jugada ofensiva que culminó con un golazo Jonathan dos Santos. En resumen México es un digno campeón en un torneo diseñado para que lo ganen ellos o bien EUA.

Por los rumbos de la Copa América, la selección de Brasil hizo valer su localía para imponerse a Perú con un claro marcador de 3-1, en un choque en el que nunca vimos peligrar su triunfo a los de casa, aunque se vio un poco empañado con ese inexistente penal que le marcaron a favor en la recta final. De los peruanos podemos decir que tuvieron un sensacional certamen, ya que no estaban contemplados entre los favoritos para aspirar al cetro y eso es algo que debe tener muy contento a sus aficionados. La otra situación que no le cayó bien a la Conmebol fueron las declaraciones del astro Lionel Messi en el sentido de que hay corrupción y la Copa se arregló para que la ganara el cuadro carioca, en unas acusaciones muy serias que le podrían acarrear un buen castigo al argentino, que no ha podido trascender con su seleccionado. Y más bien su dicho nos parecen la de un tipo lleno de frustraciones con la playera albiceleste, porque a nivel de clubes e individual es un ganador por excelencia. En el mundial femenil, las muchachas de Estados Unidos le pusieron la muestra a los varones al cosechar su cuarta corona mundial tras derrotar en un gran encuentro a Holanda con marcador de 2 a 0. Es increíble la forma como juega este equipo. Se ve sólido en todas sus líneas, con jugadoras experimentadas de gran calidad y con una camada que viene creciendo. Sin duda en estos momentos el futbol femenino es dominado completamente por las ‘gabachas’ y veremos qué país es capaz de igualar lo que han logrado hasta el momento.

GRATA IMPRESIÓN. Nos dejó el primer juego de estrellas de la Liga Interinstitucional, en el cual el cuadro representativo del circuito se impuso al de Exdorados-Amigos de Carlos Pinto con un marcador de 4 a 2. Una gran cantidad de aficionados se dio cita en la cancha uno de Sagarpa y disfrutaron de un juego abierto, de buena calidad futbolística y de excelentes goles. En cuanto al homenaje que la Liga que preside Juan Ramón Sánchez a Carlos Pinto debemos calificarlo de muy justo, porque el oriundo de la sindicatura de Costa Rica es aún un gran jugador y malamente se retiró tan joven del profesionalismo.