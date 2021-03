La juventud culichi futuro del futbol MX

Nos da gusto presenciar encuentros de la liga femenil MX, en los cuales participan jugadoras que son apenas unas jovencitas, pero que surgieron de la liga infantil y juvenil de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, circuito que tiene su sede en la unidad deportiva de Prados del Sur y son excelentes prospectos para que, en un futuro cercano, se conviertan en las figuras del torneo profesional. En el juego de la jornada 12 que protagonizaron los cuadros de Pachuca y América que terminó con igualada a roscas, por el lado de las tuzas vio acción la culichi Lourdes Sofía Martínez, de tan sólo 16 años. La mencionada juega de volante y por sus buenas cualidades, pese a su corta edad ya recibe la oportunidad del cuerpo técnico para iniciar como titular. En otro partido de la misma jornada que se jugó el lunes anterior entre las Rayadas del Monterrey y Xolas de Tijuana que le favoreció a las primeras con marcador de 2 por 0, también militan dos oriundas de esta ciudad capital.

Ailyn Avilés de 17 años, se desempeña como delantera, defiende la playera de las norteñas, y Kimberly Hernández, de tan sólo 16 abriles, forma parte del cuadro fronterizo. Se trata pues, de tres futbolistas de Culiacán, que ya tratan de hacer su propia historia en el futbol femenil profesional y creemos que, si a tan a corta edad ya están en un club de la Liga MX, es porque cuentan con cualidades y ojalá que les alcance para que consoliden sus carreras. Es bueno comentar que las tres citadas son de la camada nueva de sinaloenses que han emigrado al fútbol femenil mexicano, porque antes ya fueron otras más que en la actualidad ya son figuras e incluso Rubí Soto ya forma parte de la liga europea.

A CORTAR RACHA. El Gran Pez que en estos momentos es un dócil pececito, recibe la noche de hoy a los Potros del Atlante con la intención de cortar su negativa racha de ocho encuentros sin conocer la victoria en la presente temporada de la Liga de expansión. El equipo de casa no gana desde la tercera jornada y si hoy mantiene la misma línea, es casi un hecho que no le alcanzará ni para meterse a la repesca y hasta peligra para caer al frío sótano. Se esperaba que con la llegada del nuevo técnico Rafael García, los Dorados iban a retomar el camino ganador que los distinguió en la desaparecida Liga de Ascenso, pero sólo en los dos primeros juegos mostró un regular accionar y de ahí hasta la fecha no ha mostrado nada. La verdad, ya es tiempo de que el 11 sinaloense muestre una cara diferente, que vuelva a ser ese cuadro al que todo mundo respetaba en su división en la cancha que se paraba. Sale, jugadores Dorados, tienen que sacar la casta y demostrar que sí tienen la suficiente capacidad para aspirar a mejores cosas en el fut de paga.

TRISTE IMAGEN. En una carrera tan destacada y brillante, plagada de récord como la del portugués Cristiano Ronaldo, es para siempre estar con la moral por los cielos, porque sabes que has hecho las cosas muy bien, sin embargo, también los astros se desmoronan, prueba de ello fue la imagen que tomaron de CR7 en su vestidor, en la que se le ve con la mirada perdida, luego de que la Juventus en su propio estadio cayó ante el modesto Benevento, para prácticamente decirle adiós a su noveno título en fila en el torneo italiano. Ni hablar, también los astros son seres humanos y deben sufrir por sus derrotas y si no pregúntenle a Lionel Messi, que a pesar de su grandeza todavía no ha podido levantar una copa en un mundial de futbol.

REFLEXIÓN: Las cosas positivas de cada religión es el valor que persigue encauzado en el mismo dios.