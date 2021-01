Las Chivas Rayadas van de mal en peor

El cuadro del Atlético San Luis, pese a las dos derrotas que presentaba su récord, había mostrado en cada una de sus actuaciones una cierta mejoría, la cual vino a confirmarse frente a las Chivas a las que golearon 3 por 1, en el duelo que marcó el inicio de la tercera fecha del torneo Clausura 2021.

Los potosinos fueron prácticos y efectivos al tomar una ventaja de 3-0 en 61 minutos, que fue letal para su inofensivo oponente que va en franca caída libre.

Sin duda, muy merecida la primera victoria del San Luis que, comandados por su artillero Nicolás Ibáñez, comienza a demostrar sus firmes intenciones de ir cuesta arriba.

En cambio, el cuadro tapatío es el reverso de la moneda. Este equipo no se le asemeja en lo más mínimo al de la temporada anterior, que vino de menos a más para colarse hasta la semifinal.

En el actual torneo abrió con dos igualadas y jugando a un nivel competitivo muy bajo, pero frente al San Luis abusaron de irregulares para sufrir su primer tropiezo de manera contundente.

Y ante tan desalentador panorama, vuelve la interrogante: ¿dónde quedaron los 50 millones de dólares que compró de refuerzos el Guadalajara el año pasado?

LA VUELTA. El combinado del Higueral-Conchal se presenta esta tarde en el campo dos de Sagarpa, para pagarle la visita a su similar de Culiacán, en duelo amistoso de futbol de categoría de 54 años y mayores.

La semana anterior los culichis se presentaron en el campo pesquero El Conchal y los locales ganaron 2 por 1.

Hoy, los dirigidos por Dolores Ibarra buscarán cobrarse una dulce venganza.

CONOCEDOR. Tuvimos la fortuna de sostener una buena plática con Fernando Cárdenas Aréchiga y nos sorprendimos por el amplio conocimiento que tiene del futbol, beisbol y boxeo de antaño y hasta el presente.

Cárdenas conoce a la perfección a una buena cantidad de excelentes jugadores de los 70 y 80, además de beisbolistas y boxeadores que fueron ídolos en Culiacán.

Muy bien, amigo Fernando, lo felicitamos por esa familiaridad que tiene con el deporte, te mandamos un sincero saludo y con gusto nos aventamos otra platicada si nos llegamos a toparnos de nueva cuenta.

REFLEXIÓN: ¿Ya te preguntastes qué vas a responder cuando al final no te pregunten qué has sabido...sino qué has hecho de tu vida?