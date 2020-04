Las cáscaras son parte de la historia

Cada generación, a través de los años, ha vivido grandes momentos en su juventud, son ratos inolvidables que se quedan para toda la vida, y más si son inherentes al fútbol.

Por ello, nos causa una gran emoción cuando llegan a nuestras manos testimonios impresos y verídicos de sucesos del pasado.

Como esas cascaritas de futbol que se realizaban en la década de los 60 en la Plazuela Rosales, ubicada frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Saber que en ese lugar la cotorreaban a todo dar en su etapa de estudiantes personas con las que convivimos por mucho tiempo y ya no están, como los hermanos César y Arturo Nájar, nos causa un sentimiento de emoción.

Pero también hay otros que siguen con vida y con los que también guardamos una buena amistad, entre los que podemos citar a Juan de Dios Palazuelos, Jesús Enrique Hernández Chávez, Enrique Cisneros, Salvador Viedas, Benjamín Iriarte, Anco Marcio Medina y Felipe Gil Lizárraga.

Pero su servidor también vivió en carne propia la pasión de las cáscaras en las bancas de la preparatoria Central de la UAS, en la década de los 80, y la verdad son momentos muy agradables que vuelven a aparecer en nuestra golpeada memoria.

Sí, éramos igual de aguerridos que los sesenteros. Las cáscaras de apuestas eran obligadas y hasta la causa de nuestros retrasos en las materias. Pero los que éramos de los llamados viciosos nos aferrábamos a seguir dándole pelotazos a las bancas de concreto a cada tiempo libre en la prepa.

No sé si esa terquedad por las cascaritas fue la causante que mi camino no se fuera por otra profesión, y bendito sea Dios, que hoy lo agradezco, por las grandes satisfacciones que me ha dado el periodismo deportivo luego de 40 años de carrera. ¡Qué tiempos aquellos!

Qué bueno. Nos enteramos que los empleados administrativos del Club Dorados siguen laborando normalmente, algunos desde sus casas y otros de manera física, y lo mejor es que les están cubriendo sus salarios en tiempo, pese al buen rato que tiene suspendida la Liga de Ascenso.

Todavía, porque la directiva no les ha informado de manera oficial, no saben qué pasara con la institución, ya decretada la desaparición del circuito de Plata, pero mientras llega ese momento, que podría ser muy doloroso, toda la base trabajadora de el Gran Pez sigue cumpliendo con sus obligaciones.

Reflexión: El dolor de una guerra, nunca podrá exceder el dolor de las consecuencias provocadas por el propio hombre.