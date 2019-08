Liga italiana, gran reto para Chucky Lozano

Claro que nos da mucho gusto que el delantero Hirving Lozano se haya convertido en el fichaje bomba de la Serie A de la liga italiana profesional de futbol con el contrato más jugoso que supera los 42 millones de dólares y que viene a confirmar lo bien que hizo su trabajo el Chucky en su paso por el balompié holandés con el PSV en el que se dio lujo de anotar en una temporada 26 goles. Lo que sí vemos como un hándicap en contra del mexicano, es el acaparamiento de reflectores de la prensa italiana y a nivel internacional su inclusión al Club Napoli, uno de los protagonistas del circuito que se caracteriza por su dura marca, porque tanta publicidad comienza a meterle presión a Lozano para convertirse desde muy pronto en la nueva estrella y creemos que para alcanzar la gloria deberá pasar algo de tiempo. No dudamos de las brillantes cualidades que tiene el ex de Tuzos del Pachuca para jugar este deporte; sin embargo, no es la misma militar en el torneo de Holanda en el que se juega con más libertad a tener que enfrentar el duro futbol italiano que se caracteriza por su fortaleza y marca. Pero si el Chucky es capaz de adaptarse a esas condiciones seguramente alcanzará el éxito.

Refuerzo de lujo. Muchos de los aficionados que asistieron a la jornada del pasado miércoles de la Liga Intersemanal en los campos de Sagarpa, seguramente se quedaron con las ganas de ver el debut del profesor José Guadalupe Cruz, entrenador de los Dorados de Sinaloa, con el poderoso cuadro del Combinado-Culiacán-Costa Rica-Navolato. Sí, porque a pesar de que el técnico profesional estuvo en la banca durante los 90 minutos, al parecer retrasó su presentación debido a que carga una molestia en un tobillo, aunado a que el partido que sostuvieron contra Amigos del Venado, campeón de la edición anterior, y el que ganaron 2-1 no estaba nada sencillo. Entonces ya habrá tiempo de ver cómo juega en la categoría de 50 años el Profe Cruz, aclarando que Francisco Ramírez, otro técnico de Dorados, también formó parte de este circuito y con el mismo conjunto del combinado que dirige Jorge “Gallo” Calderón.

Se pospone. Ante las malas condiciones climatológicas que prevalecen en el estado, el comité organizador de la tradicional convivencia entre la Careada de los Jueves y Los Mochis que se iba a jugar el próximo domingo, determinó suspenderla para la siguiente semana. Raúl Alfonso Aceves Martínez, parte fundamental de dicho evento, comentó que recibió la llamada de Mario Romero, responsable de Los Mochis, para solicitarle la posposición, ya que se pronostica que el mal tiempo en toda la región continuará hasta el fin de semana. Ni modo, contra la madre naturaleza no hay defensa y es mejor esperar una semana más para que el partido pueda celebrarse en las mejores condiciones.

No aguantó. La irregularidad mostrada por el cuadro de Maco-Tirso Mánjarrez en el torneo Plus de los Miércoles llegó a su máximo límite en el primer juego de la liguilla frente al campeón UAS-Talleres Monte que en el choque de ida los vapuleó 3-0 y debido a que los bodegueros tenían a varios jugadores lastimados decidieron ya no ingresar para la segunda mitad. Por lo tanto, lo más seguro es de que Maco ya quedó eliminado a menos que para la reunión del próximo lunes, Dolores “Oh Lolo” Ibarra se saque un as de la manga y le permitan jugar el choque de vuelta, que de hecho también sería de mero trámite.