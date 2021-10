Liguilla, prueba de fuego para Dorados

Nos dimos a la tarea de checar la cantidad de puntos que sumaron los equipos en los dos primeros torneos de la Liga de Expansión y de los primeros cinco lugares, ninguno ha podido ser campeón, por lo cual Dorados de Sinaloa que seguramente terminará en la cima, tratará de ser el primer puntero en adueñarse del título. El primer lugar de esa clasificación le corresponde al Atlético Celaya con 63 puntos en 30 juegos disputados y ni siquiera en ninguna de las dos primeras ediciones pudo llegar a la final.

En el segundo lugar tenemos al Atlético Morelia con 62 unidades y los morelianos sí llegaron a la final en el segundo torneo, pero la perdieron frente los Alteños de Tepatitlán con un global de 3 por 2.

Del tercero al quinto escalón con más guarismos a su favor, quedaron Cimarrones de Sonora con 57, Potros de Hierro del Atlante con 55 y Mineros de Zacatecas con 52.

Los Dorados que en la actualidad son invencibles, en sus primeros dos torneos cosecharon tan solo 36 unidades y en una temporada están a cuatro puntos de superar su propia marca y todavía le quedan 12 por disputar.

Es decir, el Gran Pez tendrá la gran prueba de fuego del maleficio del líder en la liguillla y si logra romper con ese mito, es casi un hecho que redondeará una brillante temporada.

En su cotejo del jueves pasado confirmó que su solidez se basa en su letal ofensiva y si esa buena puntería no se desvía, no hay nadie que pueda pararlo en estos momentos en la Liga de expansión. Eso sí, no se puede descartar la posibilidad de que Dorados pueda caer en uno de los cuatro juegos que le restan en el calendario regular, ya que no hay equipo perfecto, pero en la liguilla es donde no debe flaquear, porque ahí será su examen final.

FRENADO. El poderoso seleccionado femenil de los Estados Unidos dejó en 22 victorias consecutivas su marca como local, luego de que sorpresivamente la aguerrida escuadra de Corea del Sur le sacó el empate a roscas el miércoles pasado.

La racha ganadora de las norteamericanas en su estadio, tanto en partidos oficiales como amistosos, se inició en octubre del 2019 y fue dos años después que no pudieron conseguir el gane ante sus aficionados.

Sin duda, hay que darle el mérito a las coreanas que jugaron un gran partido, pero este empate de ninguna manera empaña el poderío que tiene Estados Unidos en el fut femenil a nivel mundial y es todo un deleite ver en acción a sus experimentadas jugadoras.

ANIVERSARIO. El día de ayer 22 de octubre se cumplieron 16 años de la lamentable partida de quien fuera un excelente delantero, Jesús ‘Chuyito’ Delgado Espínoza.

Fue su propio padre quien lleva el mismo nombre, el que nos recordó al Chuyito Delgado al que tratamos y vimos jugar en el futbol de primera fuerza y fut sal del Info Humaya. Incluso, Delgado se dio el lujo de saborear dos títulos en el máximo circuito con la UAS y Borrego Jr-Perquin y en su etapa más juvenil militó con el Cruz Azul de la segunda división. Que este humilde comentario sirva para honrar la memoria de Jesús Delgado, que hoy apenas tuviera 42 años y cuyo padre lo sigue teniendo muy cerca de su corazón.

