Lobos le gana el jalón a Dorados de Sinaloa

La semana del futbol profesional o la también llamada convención anual, que suplió al draft o mercado de piernas que se celebra en Cancún, Quintana Roo, ya confirmó el día de ayer por medio de Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, que Ciudad Juárez se convierte en el nuevo equipo de la máxima división tomando el sitio de Lobos BUAP,.

Este tema es el que había levantado mucha polémica, días antes de dar paso al magno evento futbolero de nuestro país, debido a que no había salido a la luz pública una información oficial, en torno así efectivamente desaparecían los Lobos de la Primera Nacional, porque, incluso, ni siquiera Manolo Lapuente, quien era el director deportivo de la BUAP, sabía nada al respecto, pues así lo ventiló en una entrevista que le hicieron el lunes pasado.

Es más hasta circuló la versión de que el proyecto de Dorados de Sinaloa para agilizar su regreso a la máxima división era el de comprarle la franquicia a los Lobos, pero al parecer se le adelantó Juárez al poner más dinero sobre la mesa. Eso es lo que se dice y tómelo simplemente como un comentario.

El otro mitote que circula en torno a este mismo caso es de que para que un club pueda tener derecho a militar en la Primera División Nacional debe tener una estructura muy completa, la que incluye Fuerzas Básicas con equipos en las categoría Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y en la Liga Femenil y al parecer este requisito deberá ser cubierto en lapso de un mes por los juarenses, para cumplir con todos los puntos exigidos por la rama.

Por lo pronto, Enrique Bonilla ya salió al quite para disipar muchas dudas, pero es un hecho que se seguirá hablando del nuevo equipo de la Primera División, ya que los especialistas consideran que no se siguió el camino indicado para que ocupará ese lugar.

La sangre llama. A César Manolo Ochoa se le identifica con una larga trayectoria con los colores de la UniversidadAutónoma de Sinaloa, por tal motivo, lo vimos apoyando con todo en la final de la Platino Plus a la UAS que se impuso a los Pumas-EMI con un marcador de 3 goles contra 1 hace un par de semanas.

Pero cuando la sangre te llama no existen los colores y lo primero será darle el apoyo siempre al carnal mayor, como sucedió el sábado anterior cuando al buen Manolo se le olvidaron los colores de la UAS, para estar al lado de Desiderio “Yeyo” Ochoa, quien jugó con Eldorado-Milán-Costa Rica en la final de la Ultra Plus y la ganaron con marcador de 3-2. Hay quienes podrán calificar de mala la acción que tomó César Manolo Ochoa y también otros que la avalarán positivamente, y en lo particular sentimos que el fino volante hizo lo correcto y justo al darle el espaldarazo a su hermano mayor el Yeyo Ochoa, porque además ambos nacieron en la vecina sindicatura de Eldorado. Y tampoco esto será un obstáculo para que Manolo Ochoa siga queriendo y apoyando los colores de la UAS, equipo que tantas satisfacciones le ha dado en su larga carrera deportiva.