Los 4 grandes estarán en nuevo proyecto MX

En la entrega de ayer comentamos algunas de las novedades que supuestamente tendrá la nueva Liga de Balompié Mexicano, y hoy le toca el turno al circuito que suplirá a la Liga de Ascenso, que es avalado por la MX y Federación Mexicana de Futbol.

Se especula que en este nuevo formato tomarán parte los 12 equipos que existían en la Liga de Plata, pero a los Potros del Atlante lo colocan entre paréntesis, ya que, al parecer, dicho club podría llegar a la máxima división, vía compra de una franquicia.

El atractivo principal de este nuevo circuito sería la participación de los equipos Sub-23 de Guadalajara, América, Cruz Azul, Pumas y Tigres. Es decir, estarían los cuatro grandes del futbol mexicano con sus mejores prospectos, algo que podría rendirle mejores dividendos al certamen. El equipo número 18 se dice que será Naucalpan, aunque todo lo comentado está por confirmarse, porque lo primero que se debe resolver es cómo quedará la situación de todos los jugadores que quedarán desempleados.

Cada una de las directivas del desaparecido torneo de Ascenso, si realmente van a participar en la nueva Liga, deberán finiquitar todas las cuestiones administrativas y legales con sus patrocinadores, jugadores y base trabajadora. Y la verdad, todavía hay muchas dudas de la forma en que funcionará el nuevo torneo de futbol de nuestro país, en un proyecto que nació en el momento menos propicio por la situación que se vive a nivel mundial, por el tema de la enfermedad viral.

En Culiacán, casa de los Dorados, sabemos que el club sigue trabajando a la distancia, pero hasta el momento su directiva no se ha manifestado abiertamente si estará en el nuevo formato o definitivamente le dirá adiós a los 17 años que estuvo en esta plaza en la Primera División y el Ascenso. En lo particular creemos que si será uno de los concursantes, pero eso deberá ser oficializado por su directiva.

QUÉ BIEN. A raíz del comentario que hicimos del afamado equipo Tenería Atlas, que vino a revolucionar el futbol de Culiacán en la década de los 60, sirvió para enterarnos que padres de destacados futbolistas de la actualidad, trabajaron en esa industria del cuero. Nos enteramos que don Santana Osuna, quien en la actualidad cifra los 92 años y con buena salud, es padre del tremendo cañonero Alfredo Cornetas Osuna, y fue integrante de la Tenería y empleado por muchos años. Incluso, don Santana jalaba para los encuentros de la Tenería Atlas al Cornetas cuando estaba chiquillo y de vez en cuando le daba de cintarazos para que se portara bien. El otro viejón que laboró en esta empresa que le dio trabajo a mucha gente que vivía en la colonia Hidalgo y sus alrededores, fue el papá del aguerrido defensor y maestro jubilado, Octavio Piscuy Ramos.

Sin duda, son detalles muy agradables, porque se involucra el pasado y el presente del futbol de Culiacán.

REFLEXIÓN: No obligues a nadie a hacer lo que no desea, porque sería romper las reglas... y no te gustaría que te lo pidieran a ti.