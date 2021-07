Los bombazos ya dejaron de existir

Nos tocó ser parte de los buenos y malos momentos que han vivido los Dorados de Sinaloa, en su paso efímero por la Primera División y por su largo andar por la Liga de Ascenso. Sin duda, se convirtió en uno de los clubes que revolucionó a todo el futbol mexicano, por los bombazos de contrataciones que hacía tanto de jugadores como entrenadores. Cómo no recordar que en el cuadro que llegó a Culiacán en el 2003 han militado figuras históricas a nivel nacional y mundial como Cuauhtémoc Blanco, Pep Guardiola, Sebastián Abreu, Jared Borgetti y Diego Armando Maradona (q. e. p. d.).

Ciertamente, la mayoría llegó en el ocaso de sus carreras, pero se convirtieron en un bum mediático que le permitió a la institución sinaloense trascender internacionalmente. Sin embargo, los tiempos cambiaron abruptamente y en la actualidad, con unos Dorados militando en la Liga de Expansión, con un presupuesto muy reducido y sin derecho a ascender a la máxima división, podemos afirmar que los bombazos a que nos acostumbraron ya son parte de la historia. Pero es bueno comentar que con la presencia del destacado técnico argentino Ricardo La Volpe en el campo de entrenamiento dorado en días pasados, de inmediato las redes sociales explotaron y comenzaron a especular que el Bigotón podría llegar al banquillo del Gran Pez. Algo que nos parece imposible de suceder, debido a que La Volpe es el suegro de Rafael García, actual técnico de los Dorados, y porque no creemos que Ricardo se atrevería a firmar un contrato con un club que tiene como tope de salario 50 mil pesos. Es más, creemos que ni los 2 millones que el equipo sinaloense recibe de ayuda de parte de la Liga MX les alcanzaría para cubrir el monto de lo que cobra al año un entrenador al nivel de La Volpe. En resumen, reiteramos, pues, que las noticias bombas a las que nos tuvieron acostumbrados el Gran Pez ya dejaron de existir y ahora debemos aceptar con lo que cuenta, un plantel que ha perdido mucho de la jerarquía que llegó a tener como institución en sus 18 años de vida.

UN AÑO. No ha sido fácil superar el no verte más, pero nos consuela pensar que estás en un maravilloso lugar; el cielo, porque ahí están los ángeles como tú. La leyenda anterior es la que venía en la invitación del primer aniversario luctuoso de nuestro gran amigo Sergio Antonio Arellano, la cual nos hizo llegar su familia para asistir a la misa religiosa que le organizaron el día de ayer en la capilla de San José. Sí, ya hace un año que dejamos de ver físicamente a Arellano en nuestros tradicionales desayunos de los lunes en el desaparecido Chics de Plaza Fiesta y todos los jueves en los campos de Sagarpa, y así como para su familia ha sido complicado soportar su ausencia, lo ha sido para quienes convivimos con él por tantos años. También es muy cierto que el Sergiño Arellano es un ángel que está en el cielo, porque en vida, si algo lo caracterizó, fue su enorme humildad y corazón que tuvo para apoyar a quien lo requería. Sinceramente, no es fácil aceptar que una persona tan servil y pacífica se aleje de tu vida tan repentinamente. Mi querido Sergiño, tu raza de la Careada de los Jueves te sigue y te seguirá recordando hasta que nos llegue el momento de alcanzarte en el cielo y continuar con nuestras inolvidables convivencias. Siempre contigo, amigazo Sergio Arellano.

REFLEXIÓN: El mirar hacia atrás no solo es ver el pasado, sino ver que lo más difícil quedó atrás, así que ahora es el momento de no perder el ánimo para seguir adelante.

