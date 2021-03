Los clásicos se ganan en cancha

Confrontar a los jugadores previo a un clásico forma parte de una estrategia de las televisoras para ir calentando el ambiente y que suba su audiencia y, desde luego, aumentar el número de patrocinadores, que son los que finalmente están sosteniendo al futbol profesional en estos tiempos de crisis.

Por eso a nadie debe sorprendernos que de aquí al domingo, día en que Chivas y América protagonizarán el clásico del torneo azteca, los jugadores de ambos lados se seguirán diciendo de todo. Es parte del show que debe tener un juego que mueve a las masas, sin embargo, en la realidad, los partidos se ganan en la cancha y no con la labia. Ya veremos en el terreno de juego si Antonio “Pollo” Briseño defensor es más bravo para meter con dureza la pierna a como lo hizo con el micrófono en el que ponderaba la grandeza de su identidad. Lo queremos ver, al igual que a todos sus compañeros, dejando el sudor en la cancha y tratando de ganar con gallardía el único partido que no deben perder. Máxime que el once tapatío saldrá abajo en las tarjetas por el paso muy irregular que lleva y frente a un América que, sin tener un futbol espectacular, ha sido muy eficiente para sumar puntos y por algo está colocado en el subliderato.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En remate y pese a que le vamos a las Chivas, lo que más deseo como aficionado a este apasionante deporte es que los dos rivales salgan a la cancha a ofenderse con goles y no traten de especular a lo largo de los 90 minutos.

MUY BUENO. El cuerpo técnico de la selección mexicana Sub 23 dio a conocer la lista de los 20 jugadores que participarán en el torneo preolímpico y la buena noticia para Sinaloa fue que tres paisanos quedaron incluidos.

No sabemos si Jesús Angulo, zaguero del Atlas; el Canelo Angulo, volante de Chivas, y Gilberto Sepúlveda, también de Chivas, van a ser titulares en la eliminatoria, pero como sinaloenses nos da gusto que hayan sido considerados.

Hay que seguirles la huella a estos buenos prospectos, para ver si alguno de ellos logra colarse al Mundial de Catar 2022.

UN AÑO. El pasado 11 de marzo se cumplió un año de que se jugó la última jornada del Torneo Plus de los Miércoles, que tuvo que suspenderse a causa del coronavirus que sigue vigente a nivel mundial.

Dicho circuito que aglutina a jugadores de 64 años y mayores, se paró en la séptima jornada y hasta ese momento Chivas dominaba la tabla con seis triunfos y un empate. El dueño del frío sótano era el once del Deportivo Che Guevara con un par de empates a cambio de cinco descalabros y en el primer lugar de los cañoneros estaba Teófilo Osuna con 8 tantos, seguido de Vicente García con 5.

Y si me preguntan cuándo se reactivará de nuevo este circuito de media semana, es algo muy complicado, pues al parecer lo harán hasta que todos los jugadores estén vacunados y a como va de lento el programa de inmunización, todavía falta un buen rato más.

Por lo pronto, solo los equipos de Chivas y Naranjas del Lolo, de esta misma división Plus, se han atrevido a desafiar a la pandemia y ya suman cuatro duelos amistosos entre sí y hasta la fecha todos los jugadores gozan de una excelente salud, además son bien buenos para destapar chelas.

REFLEXIÓN: La conciencia siempre será lo justo y la voluntad en el hombre.