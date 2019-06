Macías y De la Rosa, los goleadores más letales

José Juan Macías, de los Esmeraldas del León, y Roberto Carlos de la Rosa, que juega para los Tuzos del Pachuca, se significaron como los cañoneros más letales del primer semestre del presente año en el futbol mexicano profesional.

Macías, de tan solo 19 años, fue capaz de marcar ocho tantos en el calendario regular y dos más en la liguilla con los Panzas Verdes del León. Lamentablemente ya no pudo estar en la semifinal ni final por tener que participar en el Mundial sub-20, donde la actuación del Tricolor fue un verdadero desastre.

Pero se deben calificar de excelentes los números que consiguió en la Primera División este atacante que es propiedad de Chivas y se encuentra a préstamo con los subcampeones del futbol mexicano.

El segundo mejor cañonero azteca resultó Roberto Carlos de la Rosa, que milita con los Tuzos del Pachuca y que en el torneo sub-20 perforó en 18 ocasiones el marco rival. También jugó en el Mundial sub-20 en el que tan solo pudo marcar en la primera fecha ante Italia.

Por lo que respecta a la Liga de Ascenso, Geovani Hernández, de los Cañeros del Zacatepec y que no es un delantero natural, fue el mejor mexicano a la ofensiva al consumar siete anotaciones. Aquí el cetro le correspondió al extranjero Pedro Nicolás Ibáñez, del campeón San Luis, con 11.

En la rama femenil compartieron el título de goleo Fabiola Ibarra, del Club Atlas, e Isela Ojeda, de Santos Laguna, con siete tantos cada una y en la división sub-17 lució a la ofensiva Alejandro Sánchez, de los Zorros del Atlas, con 11 pepinos.

Ya viene el Torneo Apertura 2019 y esperamos que aparezcan en la lista de los mejores goleadores más mexicanos en las divisiones de la Primera Nacional y Liga de Ascenso, porque hasta el momento en ambos circuitos siguen dominando ampliamente los jugadores extranjeros.

¿Será cierto? Francisco Chacón dijo adiós al arbitraje profesional, luego de 20 años de impartir justicia en la cancha, pero dejó una bomba caliente al declarar “que hay silbantes quienes se ganan las cosas sobándole el lomo a alguien. Acariciándole la rodilla o hasta otra parte”. Si de por sí el trabajo realizado por los nazarenos en la recién concluida campaña de la Primera División dejó mucho que desear a pesar de la inclusión del VAR, imagínese cómo queda ahora con lo dicho por el que ya se va.

¡Qué cambio! La comidilla del día de la cuarta fecha del Torneo Plus de los Miércoles sin duda fue el rimbombante debut del popular Óscar “Pochole” Beltrán con las Chivas, luego de su efímero paso por el club de Maco Bodega. Al parecer, los diferentes temperamentos de Beltrán y Dolores “Oh Lolo” Ibarra, de los bodegueros, no se acoplaron y fue el motivo que propició que el Pochole cambiara de aires. Y vaya que ese movimiento le funcionó, porque su nuevo cuadro ganó 1-0 con pase suyo para gol y su ex perdió 2-0. Áñeñe, canijos.