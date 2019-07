Martha y Messi con un historial casi perfecto

Todos los aficionados a los que les gusta estar enterados de lo que pasa en el futbol a nivel mundial saben perfectamente del brillante historial que tienen a nivel mundial los astros, el argentino Lionel Messi y la brasileña Martha. Ambos han sido galardonados en varias ocasiones con el Balón de Oro, el premio más importante que otorga la FIFA a los mejores jugadores. Son ganadores por excelencia en los clubes en los que militan y han conseguido logros individuales que serán todo un reto para las futuras generaciones.

Pese a tan doradas carreras y luego de tantos años de trajinar por las canchas de todo el mundo es increíble que en la actualidad ninguno de los dos hasta la fecha pueda tener en sus vitrinas el trofeo de una Copa del Mundo. Sí, tanto a Messi como a Martha se le ha negado con sus selecciones ese título que vendría a darle un cerrojazo a sus respectivas carreras que ya entrarán en su cuenta regresiva.

En el caso de Martha, al parecer, ya renunció a seguir como seleccionada de Brasil, pero dejó una marca de 17 goles en copas del mundo, la que sin duda será todo un reto a superar para las que seguirán en la brega deportiva.

Por su lado, para la Pulga Messi, con más de 30 años en sus espaldas, el próximo Mundial de Catar 2022 podría ser su última oportunidad para conseguir un título en el máximo evento futbolero del planeta. Eso sí, la calidad de ambos jugadores es envidiable, pero lamentablemente el destino les ha negado a ellos dos la oportunidad de que la felicidad y satisfacción sea completa.

Vuelve al triunfo. El cuadro de UAS-Talleres Monte Alto regresó al sendero triunfal en el Torneo de Futbol Plus de los Miércoles, luego de imponerse a los Pumas-EM con marcador de 2 goles contra 1. Los universitarios que siguen imbatibles y son los actuales monarcas venían de sumar cuatro empates de manera consecutiva, algo que sin llegar a ser preocupante era un detalle que no le solía pasar con tanta frecuencia al once dirigido por el Capi Rubio.

Por lo tanto, y luego de volver a ganar en el torneo, se puede decir que las aguas volvieron a tomar su curso normal en este equipo que promete para estar de nueva cuenta en la final. Los goles de la Universidad fueron de Manuel “la Bestia” González y Julián Medina.

En otros duelos de la jornada, el sorprendente cuadro de Chivas- Popo Ruiz empató 1-1 con Deportivo Che Guevara y ganó el punto adicional. En este cotejo marcaron los pepinos Miguel Galindo y Jesús “Crispín” Vega.

Y el que sigue sin poder levantar en el certamen es la oncena de Maco-Tirso Manjarrez al caer ante Club Verdes 2 por 0 con anotaciones de Ismael “Chivo” Leyva y Enrique “Zurdiño” Salazar. Una buena sacudida necesita el cuadro que comanda Dolores “Oh Lolo” Ibarra para quitarse la malaria que le ha impedido sumar de a tres.

En ascenso. Lo que comenzó como un simple experimento de la Liga de la Careada de los Jueves ya comienza a convertirse en un sólido proyecto a cargo del paramédico Miguel Alvarado. En efecto, ya que él junto con otros colaboradores inició el programa de servicio médico en los campos de Sagarpa. Gracias a ello otros circuitos como la Intersemanal, Interinstitucional, 60 y Más, Platino Plus y Liga Grand Máster y Oro Máster imitaron el ejemplo de los jueves para contratar los servicios de Miguelito.