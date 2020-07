Mazatlán FC ya debe mostrar mejor cara

El cuadro de Mazatlán FC disputa hoy su tercer juego en la Copa por México. Muy aparte de que se trata de un choque con etiqueta de pretemporada, creemos que ya es tiempo de que los dirigidos por Juan Francisco Palencia muestren su mejor versión ante el Guadalajara. En sus dos primeros partidos no han podido ganar, con un saldo de un empate y una derrota; pero lo más preocupante de su accionar es su terrible anemia ofensiva, al acumular 180 minutos sin anotar gol.

Esa debilidad en el ataque podríamos justificarla por el largo tiempo de inactividad que tuvieron los jugadores por la pandemia que se vive y a que están jugando con un entrenador diferente. Sin embargo, por el otro lado, debemos decir que se trata de la misma plantilla del Morelia del torneo pasado, ahora con el nombre de Mazatlán, y no vemos la razón de que haya bajado tanto su ritmo colectivo de futbol, si todos los jugadores se conocen a la perfección. Para la tarde de hoy, obviamente, Mazatlán sale a la cancha como presunta víctima, ya que en el papel Chivas cuenta con un mejor plantel en nombres y, aparte, viene sediento de venganza luego del tropiezo que les propinó a media semana Tigres.

Insistimos, hoy se le presenta la magnífica oportunidad a Paco Palencia de que su equipo juegue mejor frente a un rival que se le considera entre los protagonistas para la próxima temporada. En remate, los porteños ya tienen que mostrar sus reales armas, porque de otra manera vemos muy complicado que pueda estar en la pelea por su calificación y, lo peor, sin la motivación de sus aficionados, pues la temporada arrancará con partidos a puerta cerrada.

AMENAZA. La ideología que ha manejado el partido en el poder es de la no represión, no utilizar la fuerza pública en contra de la sociedad y que el mejor camino para buscar soluciones es el diálogo. Por eso nos cayó un tanto extraño la tronante declaración que hizo a los medios de comunicación Carlos Octavio Lara Cebreros, director del Instituto Municipal del Deportes y la Cultura Física, de desalojar con la fuerza pública a todos los que se encuentren utilizando las unidades deportivas de Culiacán. Esa amenazante decisión no la vemos muy clara ni lógica, si consideramos que fueron las mismas autoridades las que determinaron que la gente acudiera a las unidades para que realizaran caminatas y ejercicio; aunado a que en días pasados el propio IMDEC anunció un megaprograma de sanitización de todas las áreas deportivas de Culiacán, para mayor seguridad de sus usuarios. Y lo que todavía se nos hace más improbable, es cómo le va a ser la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tener al personal suficiente y poder vigilar las 150 unidades que reporta el Imdec en todo el municipio y, sobre todo, estar sacando a la plebada que a cada rato asiste a las canchas, si están jugando una cascarita un reducido grupo. Compartimos la preocupación de las autoridades para tratar de bajar la propagación de los contagios del COVID-19, pero no creemos que con programas represivos se podrá alcanzar dicho objetivo. Yo creo que la mejor ruta es el de la responsabilidad de cada quien de cuidarse lo mejor que pueda y sin tener miedo a salir a la calle a darle al ejercicio, cuando menos una vez a la semana.

REFLEXIÓN. Tener objetivos que perseguir nos motiva y nos ilusiona... Caso contrario, sigue en tu cajita de confort.