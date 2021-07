Mazatlán le abolla corona a celestes

Yo creo que ni los propios aficionados de los Cañoneros de Mazatlán esperaban que su equipo iba a tener tan excelente inicio de temporada en la Liga MX, pero luego de ver la forma en que derrotaron al campeón Cruz Azul, se debe calificar de estupenda su actuación. Una primera victoria porteña que nos pareció muy justa, porque se pararon con solidez en la cancha, supieron taparle a la perfección los espacios a Cruz Azul y, sobre todo, aprovecharon los hierros defensivos de la Máquina para fabricar el par de goles.

Cierto, a Cruz Azul le hicieron falta cuando menos cinco jugadores que fueron vitales en su coronación del torneo pasado, y entre ellos podemos citar a José de Jesús Corona, Jonathan Rodríguez, Yosimar Yotún y Orbelín Pineda, algo que se puede tomar de justificante, pero es bueno añadir que Mazatlán también llegó a este partido con el español Beñat San José debutando en el banquillo y con una alineación muy renovada por los jugadores que dejaron a la institución. Ahora bien, para nuestro gusto, no vemos mal que Cruz Azul haya perdido, y si le criticamos la forma como lo hicieron, pues aunque haya jugado con sus suplentes mostró muy poca enjundia en la cancha, que no reflejó en nada los motivos que lo llevaron al campeonato la edición anterior. Claro está que es una derrota que no debe preocupar mucho a los miles de aficionados celestes, porque cuando regresen sus figuras, seguramente volverá a ser muy poderoso en el terreno y por lo pronto los suplentes que reciben la oportunidad, deben mostrar mucho más a lo que aportaron en su decepcionante debut si realmente desean ser titulares en algún momento en tan grande institución.

BUENA CAMADA. Gracias a la buena cantidad de datos que nos aportó el destacado promotor de futbol, Santiago Ramos Beltrán, nos pudimos enterar que el recién finado Uriel Antonio Quiñones Araujo formó parte de una excelente generación de jugadores que brillaron en el ámbito nacional e internacional. En efecto, ya que hace 13 años atrás, Uriel fue integrante del equipo de Grupo Contable Fiscal que patrocinaba y dirigía el Chago Ramos, por lo que su fallecimiento le causó un gran dolor emocional. Dicho cuadro tomó parte en la prestigiada Copa Telmex, coronándose en la fase estatal, nacional e internacional. Uriel Quiñones, que jugaba como medio de contención, tuvo el honor de proclamarse también campeón representando a nuestro país, en la fase internacional que se desarrolló en Costa Rica y tuvo como compañeros de equipo a jugadores de la talla de Carlos Piña, Agustín Galaviz, Horacio López, Luis “Chaco” Jiménez, Carlos Martínez hijo y Mijail González. Curiosamente todos los citados también juegan en la Liga Interinstitucional de los Jueves, en la cual Uriel vistió los colores del Suterm, antes de su lamentable e inesperada partida. Que sirvan, pues, estas humildes líneas como un homenaje póstumo para el joven futbolista que logró alcanzar éxitos deportivos de mucha relevancia, desafortunadamente el destino le jugó chueco, al impedirle a Uriel que pudiera hacer más grande su trayectoria en el futbol de aficionados de Culiacán.

POR BOLETO. Porque nos gusta el futbol y el sufrimiento, la madrugada de este miércoles nos volveremos a desvelar para ver el duelo entre México y Sudáfrica, que lleva de por medio el boleto a los cuartos de final del fut olímpico. En el papel, todo le favorece al tricolor para calificar, pero como dice el Ruso Brailoski: los partidos se tienen que jugar.

REFLEXIÓN: La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma.

