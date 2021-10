Mazatlán tiene en sus manos el boleto

A empujones, jugando irregular y todo lo que quiera añadirle de su cosecha, los Cañoneros de Mazatlán vencieron el viernes pasado al Querétaro 2 por 1 y está en sus manos conseguir el boleto, cuando menos a la repesca del torneo Guardianes MX 2021. El valioso triunfo le permitió a los porteños llegar a 20 puntos, para anclarse de manera momentánea en el sexto lugar, pero si son capaz de sumar cuando menos tres guarismos de los seis que les restan, podrían acceder a su primera liguilla en el torneo mexicano. Los rivales que le falta por enfrentar a Mazatlán son; Rayos del Necaxa, que andan muy bajos en su juego y recibirán en la última fecha en el estadio Kraken al Guadalajara.

Por lo tanto, sentimos que el juego clave de los dirigidos por el español Beñat San José, es ante los Rayos poder meterse a la repesca, aunque debemos reconocer que por lo poco que propone a la ofensiva de Mazatlán en sus partidos de visita, no hay nada claro a su favor. Pero si los patasaladas logran meterse a la segunda fase, no dudará la directiva en renovarle el contrato al técnico español, si consideramos que los dos anteriores, Pablo Guede y Tomás Boy, no pudieron hacerlo.

DISPAREJO. También en las eliminatorias mundialistas de la rama femenil de Europa, se ven encuentros muy disparejos que se reflejan en tremendas goleadas. La más reciente que acabamos de ver, estuvo a cargo de la selección de Francia que borró de la cancha a su similar de Letonia con un score de 11 por 1.

Ese pizarrón nos hizo recordar aquellos tiempos en la que selección mexicana vapuleaba a los cuadros caribeños en las eliminatorias de Concacaf y delanteros como Luis Roberto Alvez (Zague), se despachaban con la cuchara grande anotándoles goles.

ABRAZO SOLIDARIO. Es el que le mandamos con todo respeto al buen amigo y promotor del futbol local, Jesús ‘Chuy’ Ramírez, ya que ayer dejó de existir su adorada mamá, doña Victoria Rincón Díaz a los 82 años.

Su cuerpo es velado en la funeraria Emaus y hoy por la tarde recibirá cristiana sepultura.

Amigo Jesús, te reiteramos nuestra condolencias y las extendemos para toda tu familia. Descanse en paz doña Victoria.

VA DE NUEZ. El entusiasta promotor de futbol infantil, Jesús Luis ‘Cheché García, nos pidió el favor de que hagamos público otro número de cuenta de Banco Azteca, ya que necesita del apoyo de la raza para operarse una bola de grasa que le salió en una mejilla. Lo que sea de su voluntad, al número: 4027 6657 4820 9120.

FELICIDADES. Son tantos los doctores que conocemos en el futbol de la localidad, que sería imposible nombrar a todos, pero en cambio lo que sí podemos hacer, es patentizarles nuestra admiración por el bien que le hacen a la sociedad y de paso les mando un abrazo bien fuerte, ya que ayer se celebró el día del médico en nuestro país.

REFLEXIÓN: En el deporte como todo en la vida, el esfuerzo es la base del resultado.