México reprobó en ronda de liguillas internacionales

El martes pasado se jugó una atractiva jornada de semifinales de los torneos Mundial femenil, Copa América y Copa Oro y lamentablemente de los tres partidos el que tuvo un pésimo espectáculo fue en el choque que protagonizaron las selecciones de México y Haití que pertenecen a la débil zona de Concacaf. Es increíble que el representativo de nuestro país con la jerarquía y el historial que tiene haya tenido que irse hasta los 120 minutos para poder vencer 1-0 a su similar de Haití, con cualidades de ser un equipo fuerte y rápido, pero carente de creatividad.

Pero más mal estuvieron los nuestros que no tuvieron profundidad ofensiva ni variantes y si ganaron fue gracias a ese polémico penal que le marcaron al inicio del primer tiempo adicional y que hizo bueno Raúl Jiménez, quien sigue debiendo en sus actuaciones. Sin duda, se trató de la peor actuación de los aztecas en lo que va de la Copa Oro y si para la final no mejoran ante Jamaica o Estados Unidos que jugaron la tarde de ayer, dudamos de que puedan salir con la victoria. Algo tiene que hacer y pronto el técnico Gerardo Martino quien también comienza a tener sus equivocaciones, como esa de mandar a la banca ante Haití a Uriel Antuna, el jugador más desequilibrante a la ofensiva y el mejor anotador del certamen. En la Copa América, Brasil y Argentina protagonizaron un buen duelo, lleno de pasión y constante roce físico, muy ad hoc a la rivalidad que emana un clásico del futbol sudamericano. Los cariocas que son los anfitriones del certamen ganaron 2-0 y consiguieron su boleto a la final. A pesar de que el cuadro celeste brindó su mejor actuación, no le pudo alcanzar el esfuerzo y junto con su astro Lionel Messi, que sigue sin ganar nada con su seleccionado, regresan a casa con otro fracaso. Por su lado, Estados Unidos de Norteamérica se apuntó el boleto a la final del Mundial femenil, luego de vencer en una tremenda batalla a Inglaterra con marcador de 2-1. Las gabachas le siguen poniendo la muestra a los machos, ya que llegan a su quinta final en un evento de esta naturaleza y buscarán agenciarse su segunda corona de manera consecutiva. Nos impresiona el futbol que despliega en la cancha el cuadro norteamericano. Es poseedor de un nivel competitivo de máxima calidad y con una alineación dotada de futbolistas muy completas, en prueba de que cuando se trabaja con seriedad a través de los años se puede llegar a esas alturas.

Agarrón. Le recomendamos que si usted tiene un espacio libre la tarde de hoy, déjese ir al campo uno de Sagarpa, ya que en ese lugar a partir de las 19:00 horas se jugará el llamado Juego de Estrellas de la Liga Interinstitucional de Futbol, bajo una nueva modalidad. En efecto, ya que un equipo estará integrado por jugadores exprofesionales, cuya mayoría militaron con los Dorados de Sinaloa y el otro se integrará con lo más selecto del circuito que preside Juan Ramón Sánchez. El plantel del circuito no es una perita en dulce, nada de eso, ya que se armó con los jugadores más cotizados de la Liga de Primera Fuerza Libre de Culiacán y seguramente la darán una gran pelea a los exdorados. En suma, el espectáculo deportivo está garantizado.

La Fifí-2. Ya comenzó a circular el rumor en el medio futbolero de que próximamente se abrirá el local de la Fifí-2 que vendrá a ser la competencia de uno que es la tradicional y que regentea en su negocio de pinturas, el popular Capi Rubio. Ese lugar lo frecuentan un grupo de conocidos futbolistas, se dice que algunos no de muy buena reputación, pero así los aguantan. En cambio para la nueva Fifí-2, su administrador, cuyo nombre lo mantendremos en el anonimato hasta que no se haga oficial el anuncio, pero quien también es un personajazo del medio futbolero, pretende tener una membresía de futbolistas de probada solvencia social, genérica y económica. Lo que sí podemos adelantar es de que el segundo club social se encuentra en un lugar muy céntrico y de mejor acceso que la Fifí-1 y que su concepto se ve a todas luces que es de más caché que el del otro local. Incluso, se habla de que se podría piratear hasta los mejores socios de la Fifí-1, entre ellos al considerado el number one, Arturo González Carrera. Y si esto llega a pasar, no se descarta la posibilidad de que varios de ellos podrían llegar hasta el suicidio. ¿Será?