Muy justificado el llanto de celestes

Ver llorar a los aficionados en las gradas del estadio Azteca y a los jugadores en la cancha, fue la prueba más concreta de la desbordada felicidad y emoción que mantuvieron contenida en sus entrañas por más de 23 años sin coronarse Cruz Azul en la primera división.

Sin duda, un título muy merecido para los celestes pues fueron el equipo que jugó con mayor consistencia y sus números lo confirman plenamente. Por algo fue el líder general. El que más puntos sumó. El que más juegos ganó. El que más partidos mantuvo su portería en ceros y el que menos perdió.

Ciertamente no jugó una liguilla nada espectacular, pero tácticamente supo hacer lo necesario para ir dejando a rivales en el camino, hasta encontrarse en la final a Santos Laguna, del que dijimos que su única oportunidad para coronarse era ser contundente en su cancha, y no pudo anotar. En el juego definitivo del domingo, los Guerreros jugaron un primer tiempo agresivo, dominaron a Cruz Azul y tomaron ventaja en la primera mitad. En el complemento la Máquina con sus cambios mejoró y terminó consiguiendo el gol del empate que le redituó justamente la corona.

Ya nada más fue cuestión de que llegara el silbatazo final, para que los jugadores y aficionados del Cruz Azul dieran rienda suelta a esa felicidad que mantuvieron contenida por tantos años y en donde también tuvieron que sufrir de groserías, burlas, bullying emocional y frustraciones, porque no llegaba esa anhelada novena corona. Sí, cruzazulinos, sigan festejando con todo este campeonato que con tanto sufrimiento consiguió su escuadra muy bien dirigida por el peruano Juan Reynoso. Y como sinaloenses también debemos sentirnos satisfechos por la coronación de la Máquina, ya que dos paisanos formaron parte del equipo. El ahomense Luis Romo que fue pieza clave en el accionar de los celestes y el eldoradense Alexis Peña quien no tuvo oportunidad de jugar.

CHAMPIONS. Un día antes de la definición del torneo azteca, se jugó la final de la Liga de Campeones de Europa, en la cual Chelsea mantuvo su dominio sobre el Manchester City al que derrotó con el mínimo de 1 por 0 para conseguir su segunda Orejona. En lo personal, a mí me gustó este juego titular, ya que resultó intenso de una gran dinámica y calidad. Escuché comentarios de algunos aficionados que dicho duelo no les gustó porque no hubo muchos goles, pero de que los buscaron en ambas porterías y no cayeron eso ya es otro boleto. Ni hablar, el jeque millonario dueño del Manchester United tendrá que seguirle metiendo buen billete al club, para ver si en la siguiente ya le toca levantar la copa.

A VACUNARSE. A partir de este día inicia a aplicarse la segunda dosis de la vacuna anticovid para los chavorrucos de 60 años y mayores. Por lo cual exhortamos a todos los futbolistas que cumplen con la edad, a que asistan a uno de los varios módulos ubicados en diferentes puntos de Culiacán y queden debidamente vacunados.

REFLEXIÓN: Quien aprende de sus propios errores, ha vivido sus mejores experiencias