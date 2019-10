No convence veto de dos juegos a cancha San Luis

Los dos encuentros de veto que recibió el estadio Alfonso Lastras, casa del Atlético San Luis de la Lig MX de Primera División Nacional, para unos fue justa y para muchos más se trató de una sanción nada severa, tomando en cuenta la magnitud de los hechos en los que se registraron 30 heridos.

El fallido determinado por la comisión disciplinaria obligará a San Luis a disputar sus siguientes dos juegos de liga en un estadio ajeno a puerta cerrada, y además, se prohibió que su llamada barra tenga cabida en otros estadios, luego de enfrascarse en una fenomenal batalla contra su similar de Querétaro.

Para los especialistas en futbol profesional, consideraron que un castigo ejemplar y sin precedentes debió haber sido cuando menos cuatro duelos de veto. La desaparición por completo de las barras de animación en todos los estadios y meter a la cárcel a todos aquellos que fueron los protagonistas principales de los lamentables hechos del domingo pasado.

Además, quedó de manifiesto la falta de conocimiento de los reglamentos de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, los que establecen claramente que también el comisario que asiste a lo estadios está facultado para detener un encuentro y no solo el silbante, como lo hizo saber públicamente.

Tan marcada ineptitud de Bonilla ya es un argumento más que justificado para que solicitara su renuncia del cargo que ostenta y que en nada beneficia al balompié mexicano, cuya imagen a nivel internacional se encuentra bastante deteriorada.

Y los problemas todavía siguen aflorando en la primera división, ahora con la situación que enfrenta el Club León, a quien lo quieren despojar de su estadio, y de suceder así, obligaría a la fiera a tener que cambiar de casa en el momento menos oportuno, ya que pasa por un excelente paso futbolístico.

REPITE. Fernando Sandoval Wong, por segundo torneo en fila, repite como el mejor árbitro del torneo de futbol, que organiza la Liga de La Careada de los Jueves en su categoría Diamante con refuerzos de Oro Máster. Sandoval superó en un buen duelo a Sergio “Chino” Sobrevilla, y el tercer lugar le correspondió a Pedro Meza.

Obviamente por su destacada actuación, Sandoval Wong tendrá la oportunidad de sancionar de nuevo la final del presente torneo. Muchas felicidades para el silbante ganador, que ha demostrado seguir en un excelente nivel tanto físico como de buen criterio para sancionar las infracciones.

La otra designación que ya se oficializó en la reunión semanal del circuito y que es considerada por primera vez por la directiva y delegados, es que el equipo Congeladora Daysa-Roberto Labrada se ganó la nominación del equipo más disciplinado con 16 tarjetas amarillas.

En la segunda posición quedó colocado el once del Deportivo Rubén Barajas con 12 cartones preventivos, pero también ostenta el récord de 21 tropiezos consecutivos, más los que se le acumularon la temporada anterior.

REFUERZAZO. No será un jugador de gran calidad ni de los más conocidos en el futbol polilla de la localidad, pero creemos que la llegada del popular Gilberto Ruiz al equipo de Maco Bodega-Tirso Manjarrez en el torneo Plus de los miércoles, fue una acertada decisión del cuerpo técnico. En efecto, ya que con este jugador, las derrotas que sigue sufriendo no son tan dolorosas, pues es poseedor de una gran facilidad para improvisar bromas de todos sabores y colores que hacen sonreír a sus compañeros. Saludos, amigo Gil.