Para una gran obra: un club de historia

Si se construyó un estadio de futbol que costó muchos millones de pesos es porque quienes invirtieron en el proyecto sabían de antemano que la intención era contar con un equipo de Primera División. Con base a dicha aseveración, ya no nos sorprende todo el revuelo que se ha generado en el futbol mexicano, por el hecho de que el flamante estadio del puerto de Mazatlán podría ser la nueva casa de Monarcas Morelia. Lo realmente sorpresivo es que haya sido nominado el cuadro moreliano, como el supuesto nuevo inquilino de los porteños, tomando en cuenta el arraigo de 95 años que tiene en Morelia y con un gran historial deportivo. Aunque todavía sigue sin darse un comunicado oficial al respecto tanto del propio club, autoridades de Sinaloa y Liga MX, este tema es el que ha acaparado en los últimos días la atención en el mundo del futbol y se dice que es cuestión de horas para que se confirme dicha información. Se ventila que la causa principal que propició que Grupo Salinas, propietario de Monarcas, decidiera cambiar al equipo de sede fue por la falta de apoyo de los empresarios locales, lo que sí encontró con la gente que mueve la lana en el puerto mazatleco. Entendemos la tristeza que embarga a la fiel afición de Morelia que se quedará sin el equipo de sus amores y al que apoyaron en las buenas y en las malas por tantos años, pero también entendemos que este deporte profesional es un negocio en el que se invierten muchos millones de pesos y si no cuentas con un grupo sólido de inversionistas, lo más probable es de que se vaya directo al fracaso.

Y esto de la desaparición de franquicias no es nuevo en el futbol mexicano, ya se ha vivido en muchas ocasiones por falta de recursos económicos, y uno de los ejemplos más claros es el del histórico equipo de los Potros del Atlante, el cual desde que dejó la capital de la República Mexicana ya no ha podido regresar a la Primera División nacional. Ahora el turno, al parecer, le tocó a Morelia que dejará su estadio Morelos para irse al de Mazatlán, en lo que seguramente será un bum mediático para los aficionados porteños y de toda la entidad sinaloense, que estarán ansiosos por ir a ver a los grandes clubes del fut azteca. Sin embargo, y pese a la gran ventaja de que tendrá Mazatlán de tener un cuadro ya formado, con una estructura sólida, el panorama para ellos no será todo color de rosa porque luego de que haya pasado la novedad tendrá que identificarse con su afición y sobre todo ser un protagonista de la liga. Insistimos esto no es sencillo lograrlo y nomás es cuestión de voltear a ver a los Dorados que con 19 años en la plaza de Culiacán, dos ascensos a Primera División y el mismo número de descensos en un abrir y cerrar de ojos, nunca pudo encontrar esa identidad ni la pasión con sus seguidores, como sí la hay en clubes como Tigres, León y Tijuana. La verdad, el Gran Pez cuenta con un reducido grupo de aficionados y de esos son muy pocos los que realmente sienten con pasión y fidelidad sus colores. En suma, ya nos unimos a ese grupo de sinaloenses ansiosos que están esperando que se oficialice la llegada de la Primera División a Mazatlán y si se confirma, esperemos que los que estén al frente del club tengan en mente un proyecto sólido, perfilado a que el equipo se afiance por muchos años en esa plaza y no sea flor de dos días, como fue el de los Dorados, que teniendo todo para poder ser grande se conformó con solo ser un protagonista de la liga de Ascenso.

