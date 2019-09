Por fin gana la UAT en Liga de Ascenso

Tuvieron que pasar ocho jornadas del calendario regular para que por fin el club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas pudiera sumar su primera victoria en el torneo apertura del ascenso 2019, luego de vencer en su casa la noche del pasado viernes a Cimarrones de Sonora con un marcador de 2 por 0.

Ya se nos hacía inexplicable que el Corre no pudiera conseguir un triunfo en la presente edición, y máxime por el hecho de que es dirigido por el chileno Carlos Reinoso, quien es un director técnico de amplia trayectoria en el balompié de la primera división, y como jugador es todo un símbolo del equipo América.

Pues bueno, esa mala racha se terminó con la buena actuación que brindaron sobre Cimarrones, la cual sigue en zona de calificación, pero que también mete a los tamaulipecos al llegar a siete guarismos. Estaremos al pendiente para ver si a partir de su primera victoria, vendrá el gran repunte del Corre hacia los primeros lugares en la llamada Liga de Plata.

La otra novedad de la presente jornada es que el mochiteco Omar Bravo marcó su primer gol con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a los 39 años edad. Lo malo es que su anotación no pudo evitar el descalabro de sus colores frente a los Potros de Hierro del Atlante, que los derrotó con pizarra de 2-1.

All star. El entusiasmo de los jugadores que conforman la categoría Ultra Plus (68 años) no tiene límites, ya que acaban de anunciar la celebración de su juego de estrellas del torneo de verano, mismo que se jugará el próximo 19 de octubre en la cancha del estadio Universitario.

Uno de los seleccionados estará conformado con seis jugadores de los cuadros de UAS, Princess y Uni Oro, y será dirigido por Cruz Humberto “capi” Rubio. El otro lo integrarán futbolistas de las escuadras de Eldorado-Milán, Sklusivas Muebles y Pumas, y será comandado por el entusiastas Agustín “chivero” Cansdales.

La contienda en la que se pretende que estén los mejores jugadores del circuito más añejo de Culiacán iniciará a las 18:00 horas.

Si usted es de los futbolistas que no conoce bien a los iniciadores del balompié culichi, allá por los años 50, ahí tienen la excelente oportunidad de ver acción a varios de los que aún siguen activos.

Ya que estamos en este tema, también vamos a informarles que, de manera definitiva, el duelo entre los seleccionados de la Careada de los Jueves y su similar de Los Mochis se jugará el próximo domingo 6 de octubre a partir de las 11:30 horas en la cancha principal de la unidad deportiva Sagarpa. Dicho juego se ha pospuesto en par de ocasiones por diversos motivos, pero se espera que la tercera sea la vencida.

Saludos. Con la mejor de las vibras mandamos saludos al licenciado Jesús Héctor Ruiz Castillo y al directivo Juan Manuel Rivera Peregrina por sus recientes cumpleaños. El licenciado Castillo llegó a los 48 abriles el pasado viernes y se los festejó con la banda regional en una gran tertulia en conocido centro recreativo de la localidad, y al que le agradecemos de antemano su atenta y personal invitación.

Mientras que el popular Juan Rivera, eterno directivo de futbol y pionero de la Careada de los jueves, se celebró su cumple la tarde ayer brindando clínicas de buen toque de pelota con su equipo Deportiva Indio de la categoría Platino. Que celebren muchos años más mi estimado Héctor Ruiz y Juan Rivera.