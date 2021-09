Preocupante el bajo nivel del Tricolor

Es un hecho que México estará en el mundial de Catar 2022, debido a que para la presente eliminatoria de la zona de Concacaf hay tres boletos directos y, de paso, la mitad de otro para un repechaje.

De tal forma que la única manera de que nuestro representativo no esté en la justa mundialista sería por medio de una gran catástrofe, pero, de entrada, se puede afirmar que su inicio en el octagonal final fue muy criticado, pese a su triunfo de 2 por 1 sobre Jamaica.

La verdad, no es posible que el tricolor sufra tanto y muestre un nivel de juego tan bajo ante un cuadro jamaiquino que contó con un once alternativo, al no poder utilizar a ocho jugadores que militan en Europa.

Pero el irregular funcionamiento de México no ha sido nada más en este juego, sino que lo ha tenido en todo el 2021, ya que ha sufrido tremendos fracasos deportivos frente a Estados Unidos en la Liga de Naciones y Copa Oro.

Ya urge que el técnico Gerardo Martino busque la manera de que sus pupilos recuperen su mejor nivel competitivo, primeramente para que no sufran tanto en lo que resta de la eliminatoria de Concacaf y, luego, para que lleguen en óptimas condiciones al Mundial y puedan mejorar la posición que siempre han conseguido; pero si siguen jugando de esa manera, dudamos hasta que puedan superar la primera fase.

Y también sería bueno que los jugadores, en lugar de meterse en pleitos con los aficionados, como lo hizo Edson Álvarez en las redes sociales, que mejor se dedique a brindarse con más actitud en la cancha y que no se sientan como una sufrida víctima, cuando todos sabemos lo bien que gana un futbolista profesional, y más cuando juega en Europa.

Trabajo duro y sufrido el que realizan los albañiles, amigo Edson, y mil veces menos remunerado que el tuyo, que nomás es el de divertirte pegándole a un balón y viajando por todo el mundo con todas las comodidades. Si no, prueba un día con el pico y la pala para que veas lo que es realmente el trabajo de las personas que no fueron tan afortunadas como tú.

REGRESO. Es casi un hecho que para el jueves de la próxima semana se reanuden los torneos 55 Años y Mayores y 60 Años y Mayores, que organiza la Careada de los Jueves, luego de pararse las actividades por la llegada de la tercera ola del coronavirus.

En la reunión que realizaron el martes pasado, presidida por su coordinador, Alfonso Aceves, asistieron los delegados de los equipos del Deportivo Profe Romero, Congeladora Daysa y Combinado Almanza-Lizárraga y se acordó que para la junta del próximo martes se programará la siguiente jornada.

POZOLAZO. Desde nuestro humilde espacio, le mandamos un fuerte abrazo al buen amigo Arturo Ibarra, orgullo de la sindicatura de Aguaruto, ya que el jueves pasado se festejó en los campos de Sagarpa su cumpleaños 54 y le brindó a toda la raza un suculento pozole. Mi estimado Arturito, que cumplas muchos abriles más.

REFLEXIÓN: A veces, donde menos buscamos, es donde más encontramos; y de quien menos esperamos, es de quien más recibimos.