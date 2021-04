Pumas aprovecha y sigue en la pelea

El cuadro de la Universidad Nacional Autónoma de México supo aprovechar el pésimo momento que vive el Atlético San Luis al que venció de visita 1-0, en un triunfo que resultó de gran importancia para colocarse en el décimo lugar general con 17 puntos.

Sí, señores, esos dóciles gatitos que a nadie asustaban en la primera fase del calendario de la primera división de México, en la recta final comienzan a rugir con mayor fuerza, en clara muestra de que quieren estar en la liguilla. Es decir, los Pumas están más vivos que nunca, algo que se debe calificar de muy meritorio, ya que con la salida de varios jugadores importantes por conveniencia económica del club, los analistas consideraban que sería muy difícil que pudieran levantarse. Pero hoy el presente de Pumas es muy esperanzador, pues tan solo le bastará sostener su paso ganador que le permita avanzar a la liguilla, bajo el entendido de que se le dan muy pocas probabilidades de aspirar a una segunda final en fila.

Lo que sí es una realidad es el gran trabajo que sigue realizando con este cuadro su técnico Andrés Lillini, ya que con un plantel muy limitado no se rinde y quiere llevarlo en la presente temporada lo más lejos que se pueda. En cuanto al Atlético San Luis, podemos señalar que es una caricatura de equipo y con este nuevo tropiezo se convirtió en el más firme candidato para pagar la multa de los 120 millones, al caer hasta el último lugar de la tabla del cociente. Los otros dos equipos más cercanos para desembolsar los 70 y 50 millones son los Zorros del Atlas y Bravos de Juárez, pero si afloja en las últimas jornadas también podría entrar en la polla Mazatlán FC.

ERRORAZO. Es el que cometió el silbante del juego que protagonizaron ayer el Bayern Múnich y Unión Berlín, correspondiente a la jornada 28 de la Bundesliga, al no invalidar un mal saque de manos del Berlín y cuya jugada terminó en gol y decretó el empate de 1-1. De acuerdo a la Regla 15 que habla sobre el saque de banda, señala que el jugador que va a lanzar desde la línea lateral debe hacerlo por encima de la cabeza y los pies firmes en el terreno. El jugador del Unión Berlin, en la repetición se ve claramente que levanta la pierna derecha al momento de ceder el balón a su compañero, que a su vez mandó el centro que Ingvartsen convirtió en el gol de la igualada.

Consultamos con el destacado árbitro de la vieja Francisco Páez Rivera sobre esta acción, nos comentó que el nazareno debió invalidar el saque y cederle la pelota al oponente. Lo más raro es que en la liga alemana existe el VAR y tampoco se percataron de ello o ese tipo de jugadas no las validan, la que sí incidió directamente al marcador y creemos que se cometió una injusticia contra el Bayern, porque se violó la regla 15 del fut afiliado a la FIFA. Es más, hasta el popular árbitro de la localidad Sergio “Yosi” Beltrán invalida los saques de banda que no cumplen con la norma en las cáscaras de los Jueves y allá en Alemania les pasó de noche tan evidente e ilegal jugada. Ni hablar, ya hemos dicho hasta el cansancio que la perfección no existe y los árbitros, como seres humanos, siempre estarán expuestos a los errores.

REFLEXIÓN: En este mundo el hombre ha sido dominado más por el mismo hombre por la ignorancia, que por la fuerza.