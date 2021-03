Pumas quieren sacar las garras

Las bondades que brinda el sistema de competencia del futbol profesional de México a los 18 equipos de la Primera División y remachadas con la anulación del ascenso y descenso por espacio de cinco años son el mejor aliado para volver a la vida a equipos que ya estaban casi desahuciados. El más claro y reciente ejemplo de nuestro dicho es el once de los Pumas, que gracias a la meritoria victoria de 1-0 sobre Santos, apenas la segunda del presente torneo para llegar a 8 puntos, ya tiene a tiro de cañón el lugar 12; y si es capaz de vencer al enrachado Cruz Azul este domingo se meterá a la pelea por los primeros ocho puestos. Pero antes de enfrentar a los Guerreros, la situación de los felinos no era nada cómoda, y menos por tratarse del subcampeón del torneo anterior.

Sin duda, para los universitarios fue un positivo golpe anímico para todos los jugadores, ya que Santos está jugando bien y era marcado ligero favorito sobre los felinos. Por lo tanto, el choque de la UNAM frente a Cruz Azul será vital en su repunte y además tiene una buena dosis de morbo, si recordamos que en la edición anterior eliminaron a los celestes con una remontada de 4-0.

Obviamente al Cruz Azul y a sus aficionados ese tremendo revés sigue muy presente en sus mentes y harán hasta lo imposible para tratar de cobrarse una dulce venganza. Y si los Pumas son capaces de frenar las siete victorias en fila de la Máquina, entonces sí podremos asegurar que los pupilos de Andrés Lillini van en franca mejoría. Los que siguen por la calle de la amargura son Pachuca y Necaxa, que se repartieron el botín al empatar a dos goles, para mantenerse muy abajo en la tabla general. Quién sabe cuánto más tiempo sus directivas sostendrán en el banquillo a Paulo Pezzolano y a José Guadalupe Cruz, porque es muy evidente que los citados equipos no se ganan ni solos. Para la tarde de hoy sábado, Mazatlán FC regresa a su estadio Kraken con la intención de que el Guadalajara les pague la derrota que sufrieron ante Cruz Azul a media semana. Por el inconsistente futbol que desarrollan ambos oponentes, se espera un duelo parejo y, por ende, cualquiera puede salir con el brazo en alto. Eso sí, esperamos que los porteños salgan a jugar abiertos y no se vuelvan a encerrar como lo hicieron ante Cruz Azul con la única intención de no ser goleados.

TRABUCO. Nos bastaron solo 80 minutos de juego y la arrolladora victoria de 8-0 sobre la Comisión Federal de Electricidad para asegurar que el debutante equipo de Sagarpa en la Liga Interinstitucional de Futbol de los Jueves será uno de los principales favoritos para conquistar los máximos honores. La calidad de sus jugadores, la dinámica con la que juegan y su letal contundencia son sus armas de peso que le servirán para ser uno de los protagonistas de la recién iniciada campaña. Mientras que el campeón Transportes Bermon tuvo una buen inicio de defensa de su corona, tras derrotar en una disputada batalla a Casa de la Cultura con marcador de 4 goles contra 3. El monarca también pinta para estar en los primeros sitios.

CUMPLEAÑERO. Le mandamos un fuerte abrazo al amigo y compañero de equipo con Naranjas del Lolo, Froylan Pérez, ya que el día de ayer llegó a los 60 años de vida. Esperamos, Froy, que te la hayas pasado muy bien al lado de tu familia, y a ver si para el próximo jueves le seguimos con el festejo en los campos de Sagarpa, máxime que ya estás disfrutando de tu jubilación y cargas llena la cartera.

REFLEXIÓN: Muchas veces sacar provecho de un buen consejo, exige más sabiduría que poder darlo.