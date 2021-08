Pumas sorprende en la Leagues Cup

La marcada irregularidad que lleva en la Liga MX, condenaban a los Pumas de la UNAM a ser el único eliminado de los cuatro equipos mexicanos que participan en la Leagues Cup. Pero resulta que los felinos nos dieron la grata sorpresa, al avanzar a la ronda semifinal, gracias a su triunfo en serie de penales que consiguieron frente a Nueva York, la noche del miércoles pasado.

Sin triunfos en el torneo mexicano y poca contundencia ofensiva, todo estaba en contra de los Pumas para ser víctimas de los neoyorkinos, pero el once comandado por Andrés Lillini se paró bien en la cancha para comerciar una igualada de 1-1 en los tiempos normales y luego salió airoso en los penales. De tal forma que Pumas y León ya están en la semifinal y si no se dio ninguna sorpresa, la tarde de ayer debió ganar Santos al Orlando City. De suceder así, serán tres los representativos de México contra uno del torneo de los Estados Unidos de Norteamérica, que buscarán el título de la Leagues Cup. Bien por los felinos, que luego de brillar el torneo antepasado en la Liga azteca y caer en final ante los panzas verdes del León, se vinieron abajo severamente, más que nada porque su directiva en afán de mejorar sus finanzas dejó ir a jugadores claves.

FILIALES. Nos pusimos a checar cómo van los torneos de los clubes filiales de la primera división y nos encontramos con el interesante detalle que los Rayos del Necaxa que andan por la calle de la amargura en la máxima división, son los líderes en la Sub 18 y Sub 20. En la primera categoría marchan con paso perfecto de tres victorias en fila y en la Sub 20, caminan al frente con tres triunfos y un empate. Esto refleja que la gente que trabaja en las fuerzas básicas del Rayo, lo están haciendo muy bien, pero el ejemplo lo debería de dar el conjunto de la Liga MX, que a la fecha se ha visto con un nivel competitivo muy pobre. Por lo que respecta a la división Sub 16, pues cabe aclarar que a partir de la presente temporada desaparecieron la Sub 15 y Sub 17, el equipo más consistente es el de las Chivas del Guadalajara con marca de tres victorias en fila.

RECUERDO. Siempre será muy bonito que te recuerden a personas que se nos adelantaron en el viaje sin regreso, pero con las que en vida pasaste muy buenos momentos. Así nos pasó ayer, ya que nos encontrábamos en el porche de nuestro humilde hogar, cuando un joven nos abordó y me dijo que se llamaba Carlos y era hijo de Jorge Gil, quien junto con el también ya finado Víctor Publio ‘Puro Colmillo’ Hernández, pasamos excelentes ratos, tanto en el local de Mariscos Baldenegro y campos de Sagarpa.

Otro don que caracterizaba a Jorge Gil es que era muy bueno para cantar boleros y siempre estaba cada día 2 de noviembre en los estupendos festejos que organizaba en su bonita casa de la colonia Hidalgo por motivo de sus cumpleaños el Puby Hernández. Gracias Carlos Gil por recordarnos a tu padre Jorge con el que disfrutamos por buen tiempo de una excelente amistad.

REFLEXIÓN: Nunca olvides que los años que tienes son en realidad los años que ya no tienes. Lo único que te queda es la vida por delante. ¡Disfrútala!