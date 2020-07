Que Fidel Kuri vuelve a la escena en la LBM

El polémico empresario y directivo que fue expulsado del futbol mexicano de la Primera División, por los malos manejos financieros y deportivos que hizo con los Tiburones Rojos del Veracruz, vuelve a ser noticia en este deporte. En efecto, porque resulta que ya circula el rumor de que Kuri podría reaparecer en calidad de directivo en la naciente Liga de Balompié Mexicano con el club Atlético Capitalino, de quien se dice que se cambiará el nombre a Cuervos FC. Nomás de escuchar esto, nos causó cierta sorpresa, ya que los antecedentes negativos que rodean a Fidel Kuri, por todas las anomalías que cometió con el desaparecido Tiburón, que van desde los dobles contratos, a la falta de pago de sueldos de los jugadores, son delitos muy serios que la LBM debe considerar para ver si acepta como agremiado a tan criticado empresario.

De resultar cierta la versión del posible regreso de Fidel Kuri, y la nueva Liga avala su llegada, le lloverán críticas de todos lados, pues están muy recientes todas las tropelías que cometió en la Liga MX y, por tratarse de un nuevo circuito, lo menos que debe tener en sus filas es a gente de mala conducta.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

MUY CARA. Por cierto, ya que mencionamos al equipo de Cuervos FC, el mismo que surgió de una serie ficticia de televisión, podría convertirse en realidad, ya que se dice que tomará el lugar del Atlético Capitalino.

Incluso, ya están hablando con los dueños del estadio Azul, cancha que fuera la casa por muchos años de la Máquina Celeste, para llevar a cabo sus encuentros oficiales. Nada más que nos quedamos con la boca abierta de asombro al saber que Cuervos o Atlético Capitalino tendrá que pagar una renta de 900 mil pesos por cada partido que dispute en dicho escenario. Y aquí nos quejamos por pagar 450 pesos por jugar en una excelente cancha empastada.

NADA CLARO. El anuncio que hizo en días atrás Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, en el sentido de que estaba por reanudarse toda la actividad deportiva de nuestra entidad, causó alegría entre los miles de deportistas.

Sin embargo, en los hechos todavía no hay nada claro, porque siguen sin reunirse las autoridades de salud y deportivas para ver lo relativo a un protocolo sanitario a seguir. Y mientras esto no suceda, se ve complicado que puedan reanudar sus acciones los diferentes torneos; por otro lado, los jugadores, bajo sus propios riesgos, van a seguir cascareando en todas aquellas canchas que no cuentan con una buena protección a su alrededor.

Y la verdad, no los criticamos mientras lo hagan de manera responsable y en una sana distancia, porque ya se ha dicho que este virus no desaparecerá en todo lo que resta del año y vamos a tener que aprender a vivir con él.

DOBLETE. El Bayern Múnich sale como favorito para vencer este día al Leverkusen en la final de la copa alemana, y así conseguir el doblete (si recordamos que hace un par de semanas ganó la Liga por octava ocasión consecutiva).

Sabemos que en un partido de futbol existen las sorpresas, pero en la realidad vemos muy poderoso al Bayern, quien también ya es considerado favorito para ganar la champions.

REFLEXIÓN: Un hoy bien aprovechado, vale por tres ayeres y un mañana.