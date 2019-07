Que Tomás Boy ya tiene los días contados con Chivas

Ya andan circulando y fuertes los rumores de que Tomás Boy tiene contados los días como director técnico de las Chivas del Guadalajara y su permanencia dependerá de los resultados que pueda obtener en las primeras cinco jornadas. Por lo pronto, ya sumó su primera derrota en el Apertura 2019 de la Primera División nacional y el día de mañana va por la segunda al medirse al campeón Tigres. Se dice que si el Jefe Boy no puede sacar de tan mala racha deportiva al Rebaño Sagrado, su lugar será ocupado por el argentino Antonio “Turco” Mohamed, quien cuenta con un gran cartel en el futbol azteca, gracias a su destacada carrera tanto como jugador y director técnico. En verdad y muy a pesar de la confianza que muestra Boy de que su conjunto despertará pronto en la presente temporada, el panorama no luce nada halagador para el Guadalajara, ya que su accionar presenta muchas fisuras que se reflejan más en su zona defensiva. Ciertamente mostraron una notable mejoría en su último duelo amistoso ante el Atlético de Madrid, pero que en nada se reflejó ante Santos en el arranque de la temporada al ser goleador 3-0 y cuyo marcador pudo ser más amplio, por la buena cantidad de jugadas ofensivas que generaron los Guerreros sobre la portería de Antonio Rodríguez. Y si ante Tigres el actual monarca no corrige tan marcados errores se da por un hecho el segundo revés en fila de los tapatíos y crecerán más las especulaciones de una pronta salida de Tomás Boy del banquillo del club más popular del balompié mexicano.

A jugar. Con una marcada reducción en su membresía, de nueve a seis equipos, con relación al torneo pasado, esta tarde se pone en marcha el torneo de verano de futbol de la categoría Platino (60 años). Los cuadros que decidieron pegar la retirada para el circuito veraniego son: UAS-Mike Acosta, Chivas y Aquafim-Gourmet. Por lo tanto, la cartelera contempla la celebración de tres encuentros, pero uno de ellos luce muy interesante ya que el campeón UAS estrena su corona frente a Seisa a partir de las 17:15 horas en la cancha dos de Ciudad Universitaria. Mientras que en la cancha uno de Sagarpa, Negris FC-Héctor Espinoza se mide a la Deportiva Indio (antes Bicicletas Jalisco) a las 17:00 horas y en el campo de la unidad deportiva del IMSS, el subcampeón Doctor Saúl Pérez Parra se enfrenta a Colonia-Sinaloa Banquetes Lolis a partir de las 17:00 horas.

Botas milagrosas. Esta historieta que nos contaron es un hecho de la vida real que le pasó hace muchos años atrás al conocido jugador Pilar “Venadito” Ojeda, quien milita con el equipo Stox-Banquetes Lolis en el torneo de los 60 y Más. Según el hecho, Ojeda en un viaje de trabajo que realizó por el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) sufrió un accidente automovilístico y llevaba puestas unas botas de piel de caguama. El golpe fue tremendo y Pilar fue atendido por militares, quienes pensaron que ya había fallecido. Y resulta que el jugador nomás estaba inconsciente y sus flamantes botas le gustaron a un agente federal, quien trató de quitárselas, pero Pilar se levantó como de rayo y le gritó “¡epa esas botas me costaron 5 mil pesos!” y el oficial se quedó petrificado. ¿Sería cierto?