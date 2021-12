Qué duro es ver sufrir a un amigo

audima

Todos los seres humanos, en algún momento de su vida, tienen que afrontar diversos tipos de problemas, y cuando a ti te toca decidir por el bienestar de un gran amigo, la situación se torna todavía más desgarradora. En efecto, porque ayer, con todo el dolor de mi corazón y pese a sus súplicas, me vi en la necesidad de ingresar a una clínica de rehabilitación a mi compadre y gran amigo de muchos años, el conocido peluquero de los futbolistas de la colonia Morelos, Francisco Quintero Arámburo. Su problema de alcoholismo ya lo tenía viviendo en indigencia y completa inmundicia en su hogar, y una persona como conocimos al popular Ridjar Quintero no debe seguir sufriendo así. Verlo ingresar al DUS del bulevar Las Torres fue impactante para mí, pero ya no había otro camino, teníamos que actuar de inmediato porque necesita mucha ayuda el buen Frank Quintero para tratar de superar su fuerte adicción al alcohol. Sin embargo, debo reconocer que, para tomar tan difícil decisión, me tuve que dirigir a la ayuda de mis familiares y amigos, porque ingresarlo a un centro de rehabilitación requerirá de tiempo y gasto.

Por lo pronto, quiero expresar mi total gratitud al ingeniero Flavio Gaxiola Rodríguez, quien, por su conducto, consiguió maquinaria y personal del Ayuntamiento de Culiacán para limpiar la casa del Frank Quintero, que estaba convertida en un gigantesco basurón. Luego agradecer a mis hermanos Dolores y Raúl, a mi cuñado Lorenzo, Ernesto Ortega, Santiago Ramos, Olegario Castro, Alfonso Escobar, Jaime Loeza, Agustín Cansdales, Odín García, Gerardo Zamora y Rosario Contreras por su aportación económica para cubrir el ingreso al centro, pago semanal, ropa, comida, utensilios de limpieza del enfermo, cuando menos por un mes. Estamos seguros de que por ser Francisco Quintero, una persona muy apreciada en el medio futbolero, lo seguirán apoyando para que pueda ir superando su grave problema de alcoholismo. Y ojalá que cuando salga de su encierro, el gran Frank me pueda perdonar, por la forma en que tuve que internarlo y que me cimbró el corazón, pues creo que fue lo más acertado ante su deprimente estado físico. Tienes que salir de ese bache, querido amigo.

EXPANSIÓN. Una de las novedades para la próxima temporada en la Liga de Plata será la del jugador Manuel Madueña, que, luego de su paso sin pena ni gloria con las Chivas, defenderá la playera del Tepatitlán. Es bueno añadir que Madueña vistió los colores de Dorados, pero el tiempo sigue pasando y todavía no puede consolidarse como un futbolista de peso. El exjugador del Guadalajara se desenvuelve como lateral derecho, y su mayor fortaleza es la velocidad. A ver si con los Alteños, Madueña puede dar el estirón definitivo para regresar a la máxima división.

FESTEJO. Los futbolistas de la colonia Bachigualato, tienen programado para hoy su tradicional juego de fin de año y aprovecharán para realizarles un homenaje a Genaro Gálvez Nájera y Juan Luis Carrera Bustamante. El cotejo se pactó a las 13 horas y, tras concluir, se le entregarán reconocimientos al Tunco Gálvez y a Juan Luis, quien se nos adelantó en el viaje sin regreso. Y claro que allá estaremos para felicitar a Genaro, con el que tenemos una gran amistad.

REFLEXIÓN: Nunca dejes de tener fe y esperanza, todos los días suceden milagros.