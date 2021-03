¡Qué mal regalo de Bravos a su gente!

El equipo de los Bravos de Juárez fue muy malo con sus aficionados, ya que en el primer encuentro que les permitieron volver a las gradas de su estadio Olímpico a causa de la pandemia, en lugar de regalarles una buena actuación y triunfo frente al Monterrey, recibieron la peor goleada del presente torneo Guardianes con marcador de 6 por 1. Cierto, el pronóstico previo al encuentro marcaba favorito a los rayados por su poderosa plantilla y mejor lugar en la tabla que Juárez, por lo que su victoria no fue una sorpresa, pero sí lo holgado que resultó el score. Incluso al Monterrey, pese a la buena cantidad de puntos que tiene, se le criticaba por su poco poder ofensivo, ya que antes de medirse a los Bravos solo tenía seis tantos en ocho fechas y los duplicó ante los locales. La decepcionante actuación de los Bravos que ni con el apoyo de sus aficionados mostraron una mejor actitud, los mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla del cociente, y si no lograr salir de ahí, deberá pagar una multa de 50 millones de pesos. Por su lado, Monterrey, que por fin pudo brindar su actuación más convincente que va acorde a la jerarquía de su plantel, se mantiene entre los primeros lugares y si logra repetir juegos como lo hizo ante Bravos, será de los firmes candidatos al título. En otros duelos que marcaron la continuación de la doble jornada del torneo mexicano, el Cruz Azul hilvanó su séptimo triunfo y sigue en la cima, luego de vencer a un miedoso Mazatlán que jugó a no ser goleado, pues tras quedarse con un hombre menos a los 22 minutos de tiempo corrido se tiró para atrás por completo. El América confirmó que sigue mejorando su accionar al vencer a domicilio a los Xolos de Tijuana con pizarra de 2 por 0. Ya se nota más la mano de su nuevo técnico Santiago Solari, y de no ser por los tres puntos que le quitaron en la mesa, en estos momentos sería el líder general. Y las Chivas siguen dejando muchas dudas por el futbol inconsistente que practican y que se refleja en el sufrido empate a dos goles que consiguió en su propia cancha ante los Gallos Blancos de Querétaro. Los tapatíos siguen sin ser capaces de ligar victorias, pero lo peor que le vemos es la irregularidad de su futbol, porque juega bien a ratos y no es admisible que como local tenga que sufrir tanto para sumar. Ante las evidencias, debemos reconocer que Víctor Manuel Vucetich, técnico del Guadalajara, tiene mucho trabajo, porque no pinta nada fácil que pueda cambiar en poco tiempo todas las debilidades que presenta su equipo.

MISA BENDITA. No sé si fue mera coincidencia o que la fe y los milagros de Dios sí existen, por lo que le vamos a narrar a continuación. Resulta que la noche del martes pasado, cuando junto con mi familia estábamos en una misa por el tercer mes luctuoso de nuestra querida madre Tomasa, en ese mismo instante se llevaba a cabo la rifa de una bonita hielera de madera que elabora nuestro buen amigo desde la juventud, Ignacio Lafarga Ramírez. Tras concluir la ceremonia religiosa, ya pudimos tener acceso a nuestro celular, en el que nos mandaron un link de Face de la realización en vivo de la rifa y la emoción nos invadió por completo al ver que el número 37 que su servidor había adquirido fue el ganador. Sería la suerte, el espíritu de mi querida mamá que no nos abandona, la fe o un milagro de Dios, no lo sé, pero lo cierto es que esto que nos pasó debemos guardarlo como una buena anécdota de la vida.

REFLEXIÓN: Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes.