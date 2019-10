Rayados, el gran reto para Turco Mohamed

Por la forma en que se fue al no poder ser campeón y por la difícil situación que vive en la presente edición, el Monterrey en el torneo mexicano de futbol de la Primera División nacional, nos parece que Antonio “Turco” Mohamed aceptó un gran reto al retomar las riendas del cuadro regiomontano.

Según la directiva rayada ya desesperada, consideró que el Turco Mohamed era la mejor opción para tratar de enderezar el camino y en las cinco jornadas que le restan tratar de asegurar su boleto a la liguilla; sin embargo, creemos que las primeras tareas más apremiantes a resolver es devolverle la confianza a un plantel que ya conoce y en especial que los aficionados del Monterrey vuelvan a creer en él, luego de que no le perdonan que haya perdido dos finales, pero una ante su acérrimo rival, los Tigres.

Se dice que el contrato que firmó Mohamed solo lo une a la institución hasta el resto de lo que queda del torneo apertura y su participación en el mundial de clubes, pero es un hecho que si los resultados son positivos se ampliará su tiempo con dicha organización.

También por los rumbos del Club Guadalajara ya es fuerte el rumor de que contratarán los servicios de Ricardo Peláez para que se convierta en el nuevo director deportivo del club más popular de México, aunque podemos adelantar que si el extrabajador de la Máquina Celeste que cuenta con un buen historial no le dan luz verde para que contrate a los mejores jugadores aztecas para la siguiente temporada, dudamos de que pueda sacar de la barranca a los rojiblancos.

Firmes. Cuando menos hasta el día de ayer y por lo expresado por Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, los jugadores del Veracruz mantienen firme su postura de no presentarse a jugar su duelo de esta noche ante Tigres del Universitario de Nuevo León de la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX a menos que el dueño del club Fidel Kuri se comprometa vía papelito firmado a cubrirle las mensualidades que les adeuda.

Sin duda, se trata de un problema que fue propiciado principalmente por la Federación Mexicana de Futbol al no someter a una estricta revisión de todo el caudal administrativo y financiero de los escualos, conociendo el negativo historial de su propietario.

Ahora, Enrique Bonilla y Yon de Luisa, presidentes de la Liga MX y FMF, respectivamente, se lavan las manos señalando que los futbolistas del Veracruz no se han quejado vía departamento de controversias del jugador y que por dicha situación no están facultados para ayudarlos económicamente, cuando sabían perfectamente del problema que no es nuevo en este plantel.

En cuanto a las sanciones que podrían recibir, el Veracruz, de no presentarse a cumplir con el cotejo de hoy, el experto en casos deportivos, Luis Jiménez, explicó que según el artículo 86 señala que si la causa es justificada no puede haber castigos y en su opinión muy particular considera que sí hay elementos suficientes para respaldar la querella de los jugadores escualos.

De lo que no queda la menor duda, muy aparte del fin que llegue a tener este melodrama, ya quedó muy manchada la imagen del balompié mexicano a nivel internacional.

Un asiento. Debido a problemas de causa mayor, Rigoberto Ovalles no podrá realizar el viaje Culiacán-Las Vegas-Phoenix con la Careada de los Jueves y por tal motivo el responsable de la delegación está invitando a quien se interese a tomar su lugar para que se reporte a la mayor brevedad. El costo a cubrir es el de 5500 pesos que incluye la transportación, cuatro noches de hotel (dos en Las Vegas, dos en Phoenix) y uniforme de presentación. Quien levante la mano repórtese al celular 667229464 para cerrar el trato.