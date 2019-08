Rayados, un club que no alcanza equilibrio

Un club profesional que pretende ser protagonista y de los grandes en la Primera División nacional de nuestro país lo primero que debe tener es equilibrio en todo su accionar, y por lo que ha enseñado hasta el momento Rayados de Monterrey, es por donde cojea y feo su pata.

En efecto, porque si analizamos sus números, 3 ganados y 3 perdidos, 9 goles y 9 goles en contra, vemos que su porcentaje en productividad es del 50 por ciento, pero por la plantilla millonaria que tiene, que la convierten en una de las más caras junto con los Tigres del Universitario de Nuevo León, es de que debería estar por encima de los Gallos Blancos del Querétaro, que está convertido en la gran revelación de la presente temporada.

Ante Santos Laguna mostraron serias carencias defensivas, que fueron claves para que los Guerreros tomaran una clara ventaja de 2-0 en la primera mitad, y la que ya no perderían, para imponerse 2-1, y que refleja que no anda bien el muro de atrás de Monterrey por la buena cantidad de tantos que ha recibido.

No dudamos de que los Rayados tienen plantel para repuntar y estar peleando de nuevo por el título, algo que ya tiene varios años sin ganar, y si la racha sigue por el mismo camino, dudamos de que la directiva siga teniendo interés en mantener al frente del conjunto al técnico Diego Alonso. En suma, por el supuesto poderoso plantel que tienen los regiomontanos, no es para que estén ocupando el sexto lugar en la Liga MX.

DE RISA. Si la sorpresiva contratación del exárbitro profesional Marco Antonio Rodríguez nos pareció para Ripley, no sabemos qué calificativo ponerle al hecho de que antes de su presentación con el Salamanca de la segunda división de España le rescindieron el contrato.

De acuerdo a la información que siguen ventilando las redes sociales, la disolución de la relación entre las dos partes se debió a que el club únicamente lo quería para que fuera prestanombre de José Luis Trejo, quien no cuenta con carnet de entrenador profesional, y esto en nada le gustó a Rodríguez, que mejor decidió hacerse a un lado. Una decisión muy personal la que tomó Marco Rodríguez, que no quiso ser marioneta de nadie, y mantiene firme su postura de llegar a convertirse en un exitoso entrenador profesional en base al trabajo de aprendizaje que ha llevado a cabo en su negocio de consultoría. Pues la verdad, luego de perder esa oportunidad y en el futbol de España, en lo particular ya vemos muy remoto que un directivo del balompié profesional de México se atreva a contratarlo. Y ojalá estemos equivocados.

UNA LOCURA. La suspensión de la actividad futbolera de la categoría polilla de Culiacán desde el pasado jueves provocó un descontrol entre la gran cantidad de jugadores y sobre todo con los que asisten semana a semana a los campos de la unidad deportiva Sagarpa.

Hubo lenguas venenosas que mencionaron que todos aquellos que no pudieron ver acción ni el jueves ni el día de ayer se pusieron como hormigas locas. Si usted nunca ha visto ese fenómeno, póngalo en práctica un día y tápele la entrada al hoyo de un ejército de esos insectos y comprobará lo que le decimos. Sí, toda la raza brava futbolera andaba de un lado para otro, sin rumbo fijo, porque lo menos que querían la tarde del jueves y sábado era estar en sus casas. No seas malo, dios Tláloc, no metas la cola en esos días, por favor.