Revientan hígado al tricolor y al Tata

Se puede aceptar que México juegue bien, aunque falle muchas opciones claras de gol frente al marco contrario. Se puede aceptar que el futbol que practicó en la Copa Oro fue muy irregular en todos sus encuentros y si los ganó se debió a la mejor calidad de sus jugadores. Pero lo que no podemos aceptar y lo consideramos algo imperdonable, es de que el supuesto poderoso seleccionado mexicano haya perdido frente a los Estados Unidos dos finales en fila, que de paso sea dicho jugó con un equipo Z.

No, el llamado gigante de la Concacaf tenía el compromiso y obligación de ganar el título de la Copa Oro con el fin de tratar de mejorar el amargo sabor de boca que le quedó a su afición cuando perdió la final de la Liga de Naciones ante los propios norteamericanos. También fue evidente en el partido del domingo pasado, que al once azteca le urge a la voz de ya un cambio generacional y sobre todo en su zona defensiva, ya que no dudamos del liderazgo de Héctor Moreno ni de la dureza de Carlos Salcedo (los dos se lesionaron), pero al parecer ya están por concluir su ciclo como seleccionados. También no son pocos los que pedirán que caiga la cabeza del técnico Gerardo Martino, quien tiene buena parte de la responsabilidad del tropezón mexicano, pero dudamos que la Federación Mexicana lo vaya a cesar, ya que su proyecto va enfocado hasta el Mundial de Catar. Y en lo individual, uno de los más criticados ha sido el delantero Rogelio Funes Mori, a quien se le considera el capricho del Tata Martino para llevarlo a la selección mexicana por encima del histórico goleador Javier Hernández, quien en el juego final debió responder con goles y no pudo concretar y adiós al triunfo de nuestro país. Ya nomás nos queda esperar a que la madrugada de este martes, la selección sub-23 saque la casta y pueda destronar a Brasil, para que se meta a la final del futbol olímpico. Por lo que hemos visto, los aztecas han jugado muy bien y sí tienen firmes posibilidades de superar a tan calificado oponente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

SENTIDO PÉSAME. Nos enteramos del lamentable fallecimiento de Efraín Urrea Barrón, el popular Chikis, con él compartimos una amistad desde jóvenes en el fut de salón del Info Humaya, torneos navideños y en diferentes equipos de fut soccer. Debido a la diabetes le tuvieron que amputar una pierna, por lo que se vio obligado a retirarse de las canchas y pese a su discapacidad seguía trabajando con muchas ganas en la herrería. Sin duda, una excelente persona que se distinguió por su seriedad.

Le deseamos al buen Chikis Urrea un eterno descanso y le mandamos sinceras condolencias a sus hermanos, Edwin, Alberto, Chichi y Tato. A la vez queremos mandarle un abrazo bien solidario al destacado promotor y amigo Óscar Torrero Trujillo por el fallecimiento de su hermano mayor, el ingeniero Víctor Torrero Trujillo.

Ánimo para toda su familia.

CUMPLEAÑERO. Le mandamos un fuerte y bien sincero abrazo a Raúl Alfonso Aceves Martínez, coordinador de la Careada de los Jueves, ya que el día de ayer le pegó a los 61 años. Lamentablemente, el popular Choncho Aceves no pudo festejarse como en anteriores ocasiones en las que organizaba un encuentro contra un combinado de Mochis. Pero no duden que cuando la situación sea más propicia, habrá fiestón. Lo mejor es que Aceves está muy bien de salud.

Síguenos en