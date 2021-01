Reynoso recibe un regalazo de Reyes

Los Reyes Magos se le anticiparon al peruano Juan Reynoso, con el espléndido regalo que le dieron de ser para el Torneo Guardianes 2021 del futbol profesional de México, el nuevo director técnico de Cruz Azul.

En las principales opciones para dirigir a la Máquina Celeste no aparecía el nombre del exdefensor central y último campeón azul en 1997, pero según los enterados la directiva tuvo que doblar las manos al no poder contratar los servicios de Hugo Sánchez o el argentino Matías Almeyda, pues las exigencias económicas de los citados no estaban al alcance de su presupuesto.

Es decir a Cruz Azul no le quedó de otra que la de contratar a Juan Reynoso por falta de lana, cuyo perfil no parece encajar con el inmediato objetivo de este cuadro que es el de ser campeón.

Ciertamente, el nuevo timonel peruano como futbolista tuvo el honor de integrar la plantilla azul que se coronó en el 97 al imponerse en serie de penales al León, sin embargo, su palmarés como técnico luce vacío en éxitos y ahí es donde se generan muchas dudas entre los analistas y los aficionados de este grande del futbol azteca.

Mire usted, Reynoso tuvo su primer trabajo como técnico con el Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Ascenso. En los dos torneos que dirigió en el 2013 no califico y en 36 partidos, ganó 9, empató 14 y perdió 16.

En la Primera División, tomó las riendas del Puebla al que llevó a la repesca en la edición pasada, pero fue eliminado por el campeón León y en 46 cotejos, tan solo pudo ganar 16, empató 9 y perdió 21.

Pero obviamente Cruz Azul, por su jerarquía y por la urgente obligación que tiene de ser campeón, implicará una responsabilidad mayor como entrenador a Reynoso.

Y esperamos que no se le ocurra al peruano, y con la poderosa plantilla que tiene la Máquina Celeste, plantear los partidos tan a la defensiva como lo hacía con los poblanos. Eso, sería otro duro golpe para sus miles de seguidores a los que todavía, les sangra la herida que sufrieron con la tremenda goleada que les dio Pumas en la semifinal del torneo.

