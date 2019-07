Rodolfo Buck, una vieja gloria, muere en Irapuato

Nos llegó la triste noticia del lamentable fallecimiento de Rodolfo Buck, otra de las viejas glorias del futbol de Culiacán, el martes pasado en su natal ciudad de Irapuato a los 90 años. El finado llegó a Culiacán en la década de los 50 para jugar como letal delantero en la Primera Fuerza con los equipos del Guadalajara y la Tenería Atlas.

En su faceta como entrenador dirigió a selecciones de Sinaloa en torneos de la máxima categoría y como profesionista fue uno de los primeros fotógrafos que llegó a nuestra ciudad para instalar sus locales. Ya nos tocó conocer entrado en años al viejo Buck y además tuvimos el gusto de ser parte de su clientela para tomarnos las fotos en esas enormes cámaras antiguas que nos pedía para los certificados en la escuela.

Seguramente algunos de los futbolistas que todavía siguen activos en la categoría Ultra Plus y cifran arriba de los 70 años conocieron más a fondo la carrera de Rodolfo Buck o bien los de su camada que todavía están con nosotros. Ni hablar, descanse en paz esta gloria del futbol de antaño que tuvo en Culiacán su segunda casa.

UNO MÁS. Antonio “Pollo” Briseño se convirtió en otro de los refuerzos de las Chivas para la ya cercana temporada de la Liga de futbol profesional de México. Que sea bienvenido y que pueda aportar toda la experiencia que ha adquirido en su corto paso por el futbol europeo, aunado a que necesita ser funcional desde que se le considere como titular, pues la situación del cuadro tapatío no es nada halagadora.

El Rebaño Sagrado aparte ya está metido en problemas previo al arranque de la campaña debido a la cargada agenda que amarró de partidos amistosos contra conjuntos de gran calidad. Todavía le queda enfrentar a tres gallones europeos y a como están jugando se duda que puedan ganar uno y de paso tendrán que empezar diezmados la Liga ante Santos Laguna.

LOS ÚLTIMOS. El próximo sábado llegará a su fin la actividad de las ligas municipales con la celebración de las finales de los torneos Superveteranos y Oro Máster. En la división para jugadores de 34 años, los protagonistas de la batalla titular serán los cuadros de Suntuas Académicos y Transportes Bermon a las 19:00 horas en el campo de CU. En el papel, los sindicalizados son marcados ligeros favoritos. Mientras que en la categoría que aglutina a jugadores de 50 años buscarán los máximos honores Combinado-Culiacán-Costa Rica-Navolato y Deportivo Amigos del Venado a las 17:00 horas en la cancha cuatro de Sagarpa. Se antoja un choque muy parejo. Y si usted puede, asista a disfrutar de estos dos cierres futboleros.

UN ABRAZO. Nunca es tarde para mandar un saludo y fuerte abrazo para un amigo como Dolores “Oh Lolo” Ibarra Bernal, orgullo de la sindicatura de Aguaruto, ya que en días pasados festejó su cumpleaños 66 y al que no pudimos asistir debido a una molestia estomacal. Pero seguramente no tardará mucho tiempo en que estaremos en otra tertulia con este popular personaje del fut casero, ya que es de los que acostumbra a festejarse hasta en cuatro ocasiones por año. Claro que sí, mi Oh Lolo Ibarra.