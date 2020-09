Santos y Juárez andan muy mal

Luego de ver el pésimo juego que ofrecieron la noche del viernes pasado Santos y Bravos, quedó plenamente confirmado que los nada envidiables lugares que ocupan en la tabla general son el reflejo de la irregularidad del futbol que practican en el presente torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Desde que inició esta atípica temporada, debido a la pandemia, habíamos presenciado cotejos de muy bajo nivel y faltos de calidad, pero el que le estamos mencionando superó a los demás.

No es posible que equipos de la Primera División como Santos y Juárez no pudieran hilvanar más de cuatro pases, sus jugadas de gol fueron muy escasas y hasta los cronistas en lugar de hablar del juego, mejor se dedicaron a hablar de otros temas.

Por lo tanto, la igualada de 1-1 fue lo más justo para los dos porque ninguno merecía ganar, pero la situación la vemos más complicada para Bravos, porque ni en su cancha es capaz de ganar.

En cambio, la situación del Santos es un poco más diferente, ya que en su casa es prácticamente invencible, pero fuera de ella es muy débil.

Se nota claramente que a los Guerreros le ha hecho mucha falta su volante Bryan Lozano, ya que es el generador de las jugadas ofensivas de su escuadra y es un tipo que va y viene los 90 minutos.

Con Bravos, que dirige Gabriel Caballero, milita el orgullo del Info Humaya, Francisco Contreras, quien ya debutó en la jornada anterior, pero creemos que si el equipo no mejora en su accionar, sus oportunidades de seguir teniendo minutos en la cancha serán muy escasas.

FIN. La cacaraqueada novela que protagonizaron el Club Barcelona de España y el astro argentino Lionel Messi llegó a su conclusión luego de que el brillante jugador aceptara seguir hasta el mes de junio del próximo año con los catalanes.

Fue evidente que el divorcio entre ambas partes obedeció por marcadas diferencias, y si Messi seguirá en el equipo es porque legalmente no le quedaba otra salida o tenía que pagar la cláusula de rescisión de contrato de 700 millones de euros para poder irse a otra escuadra, la cual dudamos le iba a pagar tan estratosférica cantidad.

Sin duda, para los aficionados del Barcelona y los comerciantes españoles el anuncio de que se quedaba Messi les cayó de perlas, por todo lo que significa en emociones y dinero la Pulga argentina.

Y de que seguirá siendo tema constante la permanencia de Messi en España, de eso no queda la menor duda.

MÁS DE LA HIDALGO. Ahora fue José de Jesús Jáuregui quien nos contacto para ilustrarnos que también fue integrante del aguerrido cuadro de los 80-90 de la colonia Hidalgo y nos agregó otros nombres, como Leobardo Román López, Sergio Ramos y Jesús Bernal.

Seguramente todavía habrá muchos más jugadores que no hemos mencionado del cuadro hidalguense y no es porque no queramos, sino porque no es fácil tener un padrón exacto del fut de antaño de Culiacán.

REFLEXIÓN: Guardaste tus alas, mientras cuidaba el vuelo de tus hijos... Es momento de volver a usarlas para continuar tu propio vuelo.