Se justifica el primer revés de Dorados

De ninguna manera nos causó sorpresa que los Dorados hayan iniciado con el pie izquierdo su participación en la nueva Liga de Expansión, y hasta justificamos su revés de 2-1 ante los Toros del Celaya, ya que se trata de un cuadro que tuvo una muy corta pretemporada, con pocos encuentros amistosos y sin figuras en su plantilla.

Para los que nos atrevimos a ver el duelo la noche del pasado martes, sabíamos que no iba a ser un gran espectáculo, pero teníamos el interés de valorar la actuación de un once local muy renovado, que por entrega no quedó, pero fue evidente que le hace falta mucho trabajo.

Cierto, se dieron el lujo de tomar ventaja en la pizarra con gol del recién ingresado Víctor Zanata en los albores del segundo tiempo, pero de inmediato el Celaya, que jugó mejor los 90 minutos, emparejó los cartones y en la agonía consiguieron el triunfo con un penal bien ejecutado por el chileno Sergio Vergara, el mejor jugador de los astados.

Ahora bien, para nuestro gusto, la pregunta más interesante es ¿Cuándo volverá a ganar el equipo y su primer partido David Patiño como técnico del Gran Pez?

En efecto, porque es bueno recordar que en el último torneo como Liga de Ascenso, los Dorados no obtuvieron ninguna victoria en ocho jornadas a cambio de 5 empates y 3 descalabros.

En su debut en el Clausura 2020, que jugaron en el mes de enero en su propia pecera, sucumbieron frente a Correcaminos con marcador de 3-0. En este nuevo circuito de expansión, el tropiezo fue más ajustado, pero no dejó de ser un mal resultado, y aunque ya no existe el atractivo de ascender, tampoco debes ser el patito feo del torneo, máxime por la jerarquía que llegó a tener el cuadro sinaloense antes de desaparecer la Liga de Plata.

En suma, para los fieles aficionados de Dorados, les pedimos que tengan calma, porque la verdad su técnico, Patiño, tendrá que realizar una titánica labor para poder conformar un cuadro ganador, ya que esto se logra con el tiempo y eso es lo que menos tuvo el Gran Pez para trabajar con más libertad, debido a la pandemia que se vive a nivel mundial.

A CUMPLIR. Nos encontramos en días pasados al tremendo artillero Julio Gutiérrez, y nos comentó que va por muy buen camino la rehabilitación de 3 meses que lleva en un centro contra las adicciones que se encuentra ubicado por el bulevar Las Torres.

Ojalá y oraremos para que esta nueva oportunidad que le brinda la vida a Gutiérrez la sepa aprovechar y definitivamente se aleje de las drogas, que tantos problemas le ha causado a su vida, pero en especial a su mamá, una señora que siempre lo ha apoyado y ya es tiempo de que le comience a compensar todo su esfuerzo.

Sí, mi Julio, no lo haga por usted, hágalo por su jefita, y si lo logra estamos seguros que más goles meterá en la cancha y le aumentará su número de amigos.

