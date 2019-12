Se le cumplió al Turco el título con Rayados

La tercera fue la vencida para Antonio Mohamed, quien luego de perder dos finales en su propio estadio con los Rayados del Monterrey, por fin cristalizó su sueño de ser campeón con el Monterrey en el torneo mexicano de la Primera División nacional y de paso le cumplió la promesa que iba a ser monarca con dicho conjunto a su hijo fallecido en el 2006 en un accidente vial en Alemania. Una coronación justa para los norteños, porque a pesar de que fueron barridos, vapuleados y superados ampliamente por el América en la primera mitad que tomó ventaja de 2-0 y de paso le anularon un gol, los dirigidos por el Turco Mohamed que en la segunda mitad realizó excelentes cambios no se cayeron y gracias a un grosero error del saguero emplumado a los 74 minutos de tiempo revivieron para nivelar las acciones y mandar el emotivo y peleado duelo hasta los tiros penales para levantar los brazos. El no saber matar al rival cuando lo tenía a su merced, creemos que fue la principal causa que propició el yerro americanista, aunado a esa pifia de Sánchez que para jugador de su calidad no debe suceder y menos en el duelo más importante de la temporada, pues sirvió para darle vida a unos Rayados que mostraron una gran actitud en los últimos 50 minutos del encuentro. Por eso, las lágrimas que fluyeron de los ojos del Turco Mohamed, cuando Vangioni marcó el tanto del triunfo en la serie de penales para Monterrey, fueron más que justificadas, ya que se quitó la maldición de la dos finales perdidas con los rayados y de paso le cumplió la promesa a su finado hijo que era un fiel seguidor de los flamantes monarcas. Pero no cabe duda que el futbol suele ser injusto, debido a que Guido Rodríguez, volante escudo del América que fue un león en la cancha a lo largo de la fragorosa, falló el tiro que a la postre le costó el título a sus colores y Vangioni que no había tenido un buen desempeño en la zaga, de villano vino a convertirse en el héroe de los regiomontanos. Viva el nuevo rey del futbol mexicano, que ya suma cinco coronas.

Reencuentro. En días pasados se volvieron a reunir un buen grupo de futbolistas que fueron los iniciadores del movimiento de veteranos allá en 1970 con motivo del lamentable fallecimiento de Miguel Dimópulos. Los jugadores de la vieja guardia se citaron en conocido restaurante para tener un desayuno que resultó muy agradable y que sirvió para revivir muchas anécdotas de los tiempos pasados. En esa lista se los veteranazos del balompié local, podemos citar a su pionero, el connotado político y expresidente municipal de Culiacán, Jesús Enrique “Chuquiqui” Hernández Chávez, Salvador Viedas Esquerra, Fernando Sato, César Canaris Nájar, Héctor Coutiño Alfaro, Felipe “Conono” Lizárraga, Marco Antonio “Chino” Medina, Rosario López, Isaac “Malaco” Obregón, Manuel Ibarra y Salvador “Jalapo” Medina. Sí pura raza futbolera de la vieja guardia, que gracias a Dios siguen entre nosotros y deseamos que lo hagan por muchos años más, porque ellos representan la historia de este deporte no solo de Culiacán. Un saludo para todos los que menciones y para los más contemporáneos, como Manolo Ochoa, José Luis Bracamontes y Gustavo Rojo, quienes también estuvieron en el desayuno.

Tropiezo. El representativo de Ranger Park-Selec que milita en el torneo juevero, no pudo regresar con éxito de su tradicional juego anual contra un seleccionado de Angostura que los superó con ajustado marcador de 2-1. Los de casa dieron pelea, pero les faltó terminar sus jugadas ofensivas, aunado a que Adrián Patiño, quien es muy certero para cobrar los tiros penales, en esta ocasión falló y no pudo darle la igualada a sus colores. Sin embargo, se puede decir que lo mejor de este cotejo fue la buena convivencia que se dio entre ambos equipos, tras el silbatazo final.

Colofón. Este día concluye el tradicional torneo navideño del Infonavit Humaya-EL DEBATE-Jaca Sport, con el duelo final que sostendrán los anfitriones frente a Combinado-Torrero a partir de las 14:00 horas en el campo uno de Sagarpa.