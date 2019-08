Se vio efectivo el 11 alterno de Dorados

Lo mejor que nos gustó de Dorados en su presentación en la Copa Mx fue su efectividad para marcar los dos goles frente a Toros del Celaya y la victoria de 2-1, pero sentimos que por el futbol de tan poca calidad que ofrecieron los dos rivales, no los podemos considerar como aspirantes para conseguir los máximos honores de la presente edición.

Hemos tenido la oportunidad de ver el accionar de otros clubes del Ascenso y Primera Nacional en el circuito copero y la verdad juegan mucho mejor que Toros y El Gran Pez, pero en el caso del once sinaloense hay que darle mérito a los que jugaron para sumar sus tres primeros puntos que le permiten liderar su respectivo pelotón. Es decir, creemos que el interés del profe Cruz, técnico de los Dorados, no va enfocado a ganar la corona, sino más bien darle oportunidad a los jugadores que no tienen tanta actividad en la Liga y ponerle toda la atención a la campaña en la que va de por medio el ascenso y cuyo objetivo es un duro paquete que le dejó al nuevo timonel el exargentino Diego Maradona. Por lo pronto, Dorados ha tenido un buen inicio tanto en la Liga y Copa, y esperamos que esa buena racha se mantenga por buen rato, pero más nos gustaría que el cuadro tuviera solidez en su forma de jugar los 90 minutos.

Para el día de mañana, el equipo de casa sostendrá su segundo partido en la Liga y primero en casa, y curiosamente de nuevo frente a Toros de Celaya, en donde seguramente los dos rivales presentarán alineaciones muy distintas y por ende esperamos que el partido sea mucho mejor al que vimos en la Copa la pasada noche del miércoles. Al cuadro que también lo vemos como un simple espejismo es al de Chivas, que en la Copa consiguió una resonante victoria de 2-0 sobre Santos Laguna y con par de golazos de Alexis Vega, un delantero que le costó una fortuna a los tapatíos y el que solo ha mostrado destellos de buen futbol en esporádicas ocasiones. Y mientras el Rebaño Sagrado no sea sólido en la cancha seguirá destinado a no calificar a la liguilla y mucho menos volver a ser campeón en la Copa, aunque su técnico Tomás Boy siga afirmando que están en plena mejoría.

EL PRIMERO. El profesor Ramón León se convirtió en el primer viajero de la tradicional gira de la Careada de los Jueves por los Estados Unidos de Norteamérica en realizar el primer abono de 2 mil pesos. Se espera que a partir de esto el resto de los integrantes, tanto jugadores como turistas, comiencen a abonar, ya que se requiere realizar a la mayor brevedad el contrato del transporte que es de 26 mil pesos y cubrir lo referente a las dos noches de hotel en la ciudad de Las Vegas. La mayoría de los que formaron parte del contingente del año anterior ya tienen en su poder el número de cuenta para realizar sus depósitos y los organizadores de la gira esperan que cumplan con los pagos a la mayor brevedad. El equipo que participará por noveno año en la Copa Food City en la ciudad de Phoenix, viajará a la Unión Americana el día 4 de noviembre y se les pide a todos los interesados que confirmen si podrán realizar la gira y sino de inmediato buscar a su reemplazo, ya que es bueno añadir que para la presente edición hay muchos interesados en integrarse a la aventura.

BUENA ATENCIÓN. Fernando Jiménez, integrante del club Deportivo Che Guevara, se convirtió en el segundo jugador de la Liga Plus de los miércoles que es atendido por un golpe de calor. Jiménez se desvaneció tras finalizar el duelo que le ganaron 2-1 a Maco-Tirso Manjarrez en la cancha cuatro de Sagarpa, pero de inmediato recibió los primeros auxilios de parte de Miguel Alvarado, jefe del grupo, quien de inmediato le controló la presión.