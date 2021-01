Será gradual el inicio del futbol afiliado

Como era de esperarse, el anuncio de la reanudación del futbol afiliado a la Asociación Estatal generó opiniones a favor y en contra, pero es bueno aclarar que su regreso no será masivo, sino de manera gradual.

Por lo pronto nos enteramos que los circuitos libres de primera y segunda fuerza son los que van con sus trámites más avanzados y, por ende, con mayores posibilidades de comenzar a rodar la pelota de forma oficial.

Sin embargo, es bueno agregar que los mencionados torneos deben cumplir con el protocolo sanitario, contar con credenciales expedidas por la Afoesac, registrar canchas cerradas y no llevar porras.

En el caso de que alguno de los dos torneos citados no cumpla con la normatividad citada y así decidan arrancar, el máximo organismo no se hará responsable de jugadores en caso de lesionarse.

Édgar Acosta, titular del máximo organismo, comentó que el siguiente paso será el de reprogramar el regreso de las divisiones infantiles y juveniles, apegándose al orden sanitario que exigen estos momentos de pandemia, pues de no cumplirse, las autoridades podrían cancelar el permiso y el balompié oficial tendrá que parar de nueva cuenta.

Por lo que respecta al futbol polilla de la categoría Máster hasta la Ultra Plus, el directivo añadió que por ser ligas que no están afiliadas a la Afoesac, ellos pueden decidir por riesgo propio cuándo deciden volver a la actividad.

En lo particular no vemos mal si se reanuda el futbol organizado, máxime si se hace gradual y cumpliendo con el protocolo sanitario, pues así ha venido pasando con otras actividades que no son del tipo deportivo, en lo que se le conoce como la nueva normalidad.

Ahora bien, para nadie es un secreto que en Culiacán, en tiempo de contingencia, siguen funcionando los torneos piratas en todas las categorías y canchas del propio municipio, bajo su propia responsabilidad y riesgo.

Por eso sentimos que es positiva la medida de la Asociación Estatal de Futbol de reanudarlo de una manera ordenada, gradual y cumpliendo con las medidas que exigen las autoridades de Salud.

Y los que no quieran pararse en una cancha y prefieren seguir en el encierro que lo hagan, pero que no critiquen a quienes lo hacen, pues muchos de esos extremistas se llevan de paseo por todos lados y ellos no lo ven nada mal ni de riesgo para su salud.

PÉSAME. Con toda sinceridad, nos unimos a la gran pena que embarga a nuestro buen amigo, el profesor César Moreno, por el lamentable fallecimiento de su padre que lleva el mismo nombre.

El profe Moreno, todo un caballero de las canchas, es papá del brillante defensor Héctor Moreno Herrera, titular indiscutible de la selección nacional.

El cuerpo de don César es velado en la funeraria Emaus de la Guadalupe Victoria. Hoy tiene misa de cuerpo presente a las 13 horas y luego sus restos recibirán cristiana sepultura.

Ánimo para toda la familia Moreno Herrera por tan duro golpe.

REFLEXIÓN: La vida abre oportunidades ante ti, y las tomas o te quedas con miedo de tomarlas.